Πυροβολούσε στον αέρα σε κοινωνική εκδήλωση

Έριχνε μπαλωθιές και συνελήφθη. Τι εντόπισαν πάνω του οι αστυνομικοί.

Στη σύλληψη ενός Έλληνα στα Χανιά προχώρησαν αστυνομικοί του ΤΑΕ για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα και άσκοπους πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Χανίων, ο κατηγορούμενος φέρεται να έριχνε άσκοπους πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων. Από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Κρήτης διενεργούνται στοχευμένοι έλεγχοι και πραγματοποιούνται συνεχείς έρευνες, για την πρόληψη και καταστολή της παράνομης κατοχής και χρήσης όπλων, καθώς και για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών.

Χιλιάδες τροχονομικές παραβάσεις στην Κρήτη σε διάστημα μίας εβδομάδας

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στην Περιφέρεια της Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 8.853 οχήματα και οδηγούς και βεβαιώθηκαν 1.901 παραβάσεις στο διάστημα από 29.10.2023 έως και 04.11.2023. Σκοπός των συνεχιζόμενων ελέγχων είναι η αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των πολιτών δεδομένου ότι και στην εβδομάδα που πέρασε, βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν: «Υπερβολική Ταχύτητα 190, μη χρήση προστατευτικού κράνους 154, μη χρήση ζώνης ασφαλείας 112, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος 70, χρήση κινητού τηλεφώνου 40, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 26, αντικανονικό προσπέρασμα 33, αντικανονικοί ελιγμοί 57, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 36 και λοιπές παραβάσεις 1.183».

Διοίκηση και υπηρετούντες στα τμήματα τροχαίας σε όλη την Κρήτη, τονίζουν και μεταφέρουν το μήνυμα ότι: «Η οδική ασφάλεια, μας αφορά όλους. H ευαισθητοποίηση, η αλλαγή νοοτροπίας, η αλλαγή της κουλτούρας και της παιδείας μας, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, για να μπει επιτέλους ένα «stop» στα τροχαία ατυχήματα. Ας είναι αυτό το μήνυμα και ο τρόπος σκέψης μας, για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα στην άσφαλτο».

