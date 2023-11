Πολιτική

Βελόπουλος: Να γίνουμε Πορτογαλία να μπορεί να συλληφθεί ο πρωθυπουργός της χώρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βελόπουλος για την ακρίβεια αλλά και για τον Κώστα Σημίτη

-

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε για την εκδήλωση προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, για την ακρίβεια και την φοροδιαφυγή αλλά και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με τον Κώστα Σημίτη είπε πως "είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός που έχει περάσει από τη χώρα" ενώ συνέχισε λέγοντας πως "είναι αστεία η πολιτική Κασσελάκη, καθώς τα παράνομα σουάπς του Σημίτη ήταν από την Goldman Sachs, όπου και εργαζόταν ο κ. Κασσελάκης. Απορώ πραγματικά τι δουλειά είχαν οι Νεοδημοκράτες να βρίσκονται στην εκδήλωση και να χειροκροτούν τον Κώστα Σημίτη που αποτελεί ένα αρνητικό παρελθόν για την Ελλάδα".

Σχετικά με την ακρίβεια είπε πως "στην Ελβετία το ελαιόλαδο είναι φθηνότερο απ΄ότι είναι στη χώρα μας και έχουμε τις υψηλότελες τιμές σε καύσιμα, ρεύμα και υποπροϊόντα", ενώ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είπε πως "μία είναι η λύση και αυτή είναι ο ενιαίος και οριζόντιος φόρος στο 15% και όχι η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των μεροκαματιάρηδων".

Όσο για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε πολυεθνικές για αισχροκέρδεια τόνισε πως "τους άφησαν να αισχροκερδούν για τρία χρόνια, έβγαλαν 500.000.000 ευρώ και θα πληρώσουν 1.000.000 ευρώ, κάτι που φυσικά τους συμφέρει"

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ακόμη πως "δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα καθώς διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση" ενώ όπως τόνισε "θα ήθελα να γίνουμε Πορτογαλία και να μπορεί να συλληφθεί και ο πρωθυπουργός της χώρας, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει με την τραγωδία στα Τέμπη". Ενώ για το ΕΣΡ και τον τρόπο λειτουργίας του είπε πως "πλήρωσα 800.000 ευρώ επειδή είπα τη λέξη λαθρομετανάστης"

Τέλος, αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή είπε πως " ο κ. Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει γιατί θα παέι στη Γαλλία να μιλήσει με το Μακρόν, αφού εμείς δεν έχουμε σύνορα με την Παλαιστίνη. Μήπως θέλουν να φέρουν 100.000 Παλαιστίνιους εδώ"

Ενώ για τις Ευρωεκλογές τόνισε πως "στους εκλογικούς καταλόγους υπάρχουν 190.000 εγγεγραμένοι άνω των 100 ετών".

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου:

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 8 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σία Αναγνωστοπούλου – ΣΥΡΙΖΑ: Έκκληση να σταματήσουν οι “μαγκιές”

Νέο Ηράκλειο - Ξυλοδαρμός 16χρονης: Τι καταγγέλλει η μητέρα της