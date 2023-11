Life

“Το Πρωινό” - Βίκυ Τσοχατζοπούλου: Δεν μπορώ ακόμα να δεχτώ ότι ο Άκης δεν είναι κοντά μας (βίντεο)

Τι είπε για τον Άκη Τσοχατζόπουλο αλλά και τον γιος της που ετοιμάζεται να φύγει στο εξωτερικό για σπουδές.

Η Βίκυ Τσοχατζοπούλου - Σταμάτη μίλησε στο "Πρωινό" και δήλωσε πως απόλυτη προτεραιότητα για την ίδια, είναι ο γιος της Άκης Τσοχατζόπουλος. Βρίσκεται διαρκώς δίπλα του και όπως λέει θα τον ακολουθήσει στη Μεγάλη Βρετανία, που θα πάει για να σπουδάσει. Στα 60 της χρόνια δέχτηκε πρόταση από το Netflix για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, βασισμένο στη ζωή του συζύγου της. Όπως λέει ο γιος της, παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις και όταν αισθανθεί έτοιμος θα μιλήσει για τον πατέρα του.

Όπως αποκάλυψε το Πρωινό του ΑΝΤ1, η χήρα του Άκη Τσοχατζόπουλου και ο γιος της φεύγουν πικραμένοι για τη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο 17χρονος θα ξεκινήσει τις σπουδές του στα χρηματοοικονομικά.

Η νέα αρχή για τη Βίκυ Σταμάτη και τον γιο της θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι η χήρα του Άκη Τσοχατζόπουλου δέχτηκε πρόταση από το Netflix για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που θα αφορά στη ζωή του συζύγου της, που πέθανε τον Αύγουστο του 2021.

«Δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μας με το παιδί μου. Δεν έχουμε δεχτεί ότι δεν είναι ο Άκης μαζί μας και προσπαθούμε με αξιοπρέπεια και ντροπή να ολοκληρώσουμε έναν κύκλο» λέει η ίδια και συνεχίζει.

«Δεν έχει περάσει από το μυαλό μου να σκεφτώ για μένα το ο,τιδήποτε. Προτεραιότητα για εμένα είναι ο γιος μου και η ολοκλήρωση των σπουδών του. Στις 14 Νοεμβρίου θα γίνουμε 17 ετών. Όταν θα είναι έτοιμος θα μιλήσει για τον πατέρα του. Μόνο πικρίες εκφράζει, του λείπει πάρα πολύ» εξομολογήθηκε η Βίκυ Σταμάτη στον ΑΝΤ1.

