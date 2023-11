Πολιτική

Μητσοτάκης: στόχος η μείωση στο 10% των απορριμμάτων που θάβουμε (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινίασε τη νέα μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αρκαδία.

Για μια σπουδαία ημέρα για την Πελοπόννησο που αλλάζει την ζωή της μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια της νέας κεντρικής μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας.

«Η διαχείριση των απορριμμάτων μετατρέπει ένα διαχρονικό πρόβλημα σε προωθητικό μοχλό για το παρόν και το μέλλον των κατοίκων και των επισκεπτών της περιφέρειας», είπε ακόμα.

Ο πρωθυπουργός, τόνισε επίσης ότι αυτή η μονάδα που τυπικά εγκαινιάζεται, ήδη «ανακουφίζει τους φορολογούμενους από βάρη εκατομμυρίων ευρώ που συνεπάγονταν τα υπέρογκα πρόστιμα της ΕΕ και θα προσφέρει φθηνή ενέργεια για δευτερογενές καύσιμο. Θα αναβαθμιστεί επίσης η οικονομική ζωή με πολλές νέες θέσεις εργασίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε θερμά συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Νίκα καθώς, όπως είπε, επισφράγισε την θητεία του με την επίλυση αυτού του ζητήματος που ταλάνιζε την περιοχή και παρά τα εμπόδια, κατάφερε να το φέρει εις πέρας…

Δήλωσε βέβαιος ότι ο νέος περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός θα συνεχίσει το έργο αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει κοντά του όλους τους δημάρχους χωρίς κομματικά χρώματα.

«Να δούμε το συνολικό καλό και να αφήσουμε στην άκρη τις αντιδράσεις. Ο καθαρός αέρας δεν γνωρίζει παρατάξεις όπως και η φθηνή ενέργεια», είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε ακόμα ότι θα είναι σημαντικό το οικονομικό όφελος με 800 θέσεις στην διάρκεια της κατασκευής και πάνω από 200 για την λειτουργία των μονάδων.

Έκανε σημαντική μνεία στην ενεργειακή εξοικονόμηση, καθώς το έργο αυτό θα τροφοδοτεί με πράσινη ενέργεια που ισοδυναμεί με 6.000 νοικοκυριά.

«Κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε πει ότι τα απορρίμματα μπορεί να είναι πλούτος, επιστρέφοντας την υπεραπόδοση της μονάδας στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εκπέμπονται 24.000 λιγότεροι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε ακόμα για μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της περιφέρειας αλλά και της χώρας και συνδέεται με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού.

«Είναι μια ακόμα όψη αυτού του πολυδιάστατου εκσυγχρονισμού που αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι 65 εκατομμυρίων ευρώ και θα διατεθούν 600 εκατομμύρια για την διαχείριση των αποβλήτων σε όλη τη χώρα. Το συγκεκριμένο έργο δικαιώνει και την επιλογή μας για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και κατέληξε: «Στην Αρκαδία θα λειτουργούν όλες οι μονάδες και δυο σταθμοί μεταφόρτωσης στην Κορινθία και τη Νέα Κίο και στη Μεσσηνία και την Λακωνία εντός του 2024. Έως το 2030 στόχος τα απορρίμματα που θάβουμε να έχουν πέσει στο 10%. Μέσα στο 2024 θα έχουν ξεκινήσει άλλες 10 μονάδες. Ξεπεράσαμε στερεότυπα του παρελθόντος όχι για την ανακύκλωση αλλά για την δευτερογενή επεξεργασία των απορριμμάτων. Είναι στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας αυτές οι μονάδες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα η αρχή «πληρώνω ό,τι πετάω» γιατί εκτός από κίνητρα χρειαζόμαστε και αντικίνητρα».

