Αθλητικά

Champions League: επεισόδια με τραυματισμούς πριν το Σοσιεδάδ - Μπενφίκα (βίντεο)

Σε "εμπόλεμη ζώνη" μετατράπηκαν οι δρόμοι της Ισπανικής πόλης πριν τον αγώνα για το Champions League.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ οπαδών, πριν από παιχνίδι Champions League συνέβη στην Ισπανία λίγο πριν την αναμέτρηση της Σοσιεδαδ με τη Μπενφίκα.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα Σοσιεδάδ - Μπενφίκα για το Champions League οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων συναντήθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης και τα αίματα άναψαν. Από τη μία πλευρά οι RSF Firm των Ισπανών, από την άλλη οι Diabos των Πορτογάλων με τον απολογισμός να είναι επτά τραυματίες.

Βίντεο με τους χουλιγκανς των δύο ομάδων να έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε "πεδίο μάχης" κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

08.11.2023, RSF firm (Real Sociefad????) vs Diabos (Benfica????), Diabos attack but run away after, 7 Benfica hospital https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/nmGJ6BrGxp — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 8, 2023

08.11.2023, RSF firm (Real Sociefad????) vs Diabos (Benfica????), Diabos attack but run away after, 7 Benfica hospital https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/leOwFoxGAE — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 8, 2023

