Μίλαν – Παρί Σεν Ζερμέν: Επεισόδια και “οδομαχίες” χούλιγκαν στο Μιλάνο (εικόνες)

Σκληροπυρηνικοί οπαδοί των «ροσονέρι» έστησαν ενέδρα στους φανατικούς οπαδούς της Παρί και τους επιτέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μιλάνο, πριν το σημερινό αγώνα της Μίλαν με την Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο του Champions League.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν στο κέντρο της πόλης, ακολούθησαν «οδομαχίες», με αποτέλεσμα πέντε άτομα, τέσσερις Γάλλοι εκδρομείς, να τραυματιστούν και να διακομιστούν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας έγιναν αρκετές συλλήψεις.

Σκληροπυρηνικοί οπαδοί των «ροσονέρι» έστησαν ενέδρα στους φανατικούς οπαδούς της Παρί και τους επιτέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας σοβαρά επεισόδια, στα οποία τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός.

Scontri a #Milano tra tifosi del #Milan e del #Psg la notte della vigilia della sfida di #ChampionsLeague #MilanPsg #Navigli pic.twitter.com/TjimsHXK6t

— La Bussola TV (@LaBussolaTV) November 7, 2023

