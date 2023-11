Αθλητικά

BCL: Η ΑΕΚ συνέχισε αήττητη

Συνεχίζει την αήττητη πορεία της η "Ένωση" στο Basketball Champions League.

Συνέχεια στην αήττητη πορεία της στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League, έδωσε η ΑΕΚ, μετά το πέρασμα της από την Πολωνία, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η Ένωση επικράτησε με 86-77 της Κινγκ Σέτσιν, διευρύνοντας σε 3-0 το αήττητο της και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δεύτερη εφετινή ήττα τους. Πλέον, η ομάδα του Ζοάν Πλάθα έχει τον πρώτο λόγο για την εξασφάλιση της πρωτιάς και φυσικά της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ο έλεγχος των ριμπάουντ (40 έναντι 33) και η κυριαρχία των Τζάστιν Τίλμαν (17π., 8ρ.), Τσέισον Ραντλ (18π., 4/6τρ.) κοντά στο καλάθι και στην περιφέρεια, αντίστοιχα, απλοποίησαν το έργο των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι εξασφάλισαν στην τρίτη περίοδο μία διψήφια διαφορά ασφαλείας και δεν απειλήθηκαν μέχρι τη λήξη του αγώνα. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Μπεν ΜάκΛεμορ με 14 πόντους και 2/2 τρίποντα.

Δίχως μακρινό σουτ στο πρώτο ημίχρονο (2/9 τρίποντα), η ΑΕΚ βρήκε ρυθμό μέσα από την καλή άμυνα της δεύτερης περιόδου και μετά το... αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο «έδεσε» το παιχνίδι της, εξασφαλίζοντας λίγο πριν το εικοσέλεπτο ένα «εύθραυστο» +4 (36-40 στο 20΄). Ωστόσο, με τον ΜάκΛεμορ να ενεργοποιείται στην επίθεση στην τρίτη περίοδο και την άμυνα να έχει διάρκεια, η Ένωση κατάφερε να εξασφαλίσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 10 πόντων στο 30΄ (52-62), το οποία διατήρησε μέχρι το τέλος της αναμέτρηση μέσα από τα κομβικά τρίποντα του Ραντλ στον... επίλογο του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 36-40, 52-62, 77-86

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καστίγιο, Κοζλόφσκις, Ντίμαν



Οι συνθέσεις:

ΣΤΣΕΤΣΙΝ (Αρκάντιους Μιλοσέφσκι): Κάθμπερτσον 16 (2), Μαζούρτσακ 11 (1), Μέιερ 18 (4), Νοβασκόβσκι 5 (1), Γούντσον 8 (2), Μπορόβσκι 5 (1), Νταν, Λαμπινόβιτς, Μάτσακ 5 (1), Σάμιετς, Ουντέζε 7, Ζμούντσκι

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Χατζηδάκης 4, Χολ 3 (1), Καράμπελας 5, ΜακΡέι 13 (1), Ραντλ 18 (4), Φλιώνης 2, Καμπενγκέλε, Κουζέλογλου 4, Κουζμίνσκας 6, ΜάκΛεμορ 14 (2), Νετζήπογλου, Τίλμαν 17.

