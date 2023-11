Υγεία - Περιβάλλον

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Πίσω από ό,τι κάνουμε, υπάρχει πάντα ο Ανδρέας (βίντεο)

Σήμερα συμπληρώνονται 28 χρόνια από την ημέρα που ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος έγραψε στο ημερολόγιό του την επιθυμία του να ιδρυθεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Στις 9 Νοεμβρίου 1995, ένας 10χρονος μικρός, έγινε ο ιδρυτής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσα από τη σελίδα που έγραψε στο ημερολόγιό του και εξέφρασε την επιθυμία του να ιδρυθεί ένας Σύλλογος για να ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΝ όλα τα παιδιά.

Το όνειρο ενός μικρού παιδιού έγινε πραγματικότητα και σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πιστό στην επιθυμία του Ιδρυτή του, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη σε κάθε σημείο της χώρας μας, κάθε στιγμή με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Παιδιά που κακοποιούνται, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, παιδιά που κινδυνεύουν, χάρη στον Ανδρέα και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που αυτός δημιούργησε και η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε και υποστήριξε, έχουν βρει λύση, προστασία, φροντίδα … μα πάνω από όλα ένα ΠΛΑΤΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟ, όπως ο Ανδρέας ζήτησε.

28 χρόνια μετά, ο Ανδρέας και η επιθυμία του παραμένουν ο απαράβατος κανόνας δράσης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό.

Πίσω από κάθε παιδί που στηρίζουν οι άνθρωποι του «Χαμόγελου» υπάρχει πάντα ο Ανδρέας, τα λόγια και η επιθυμία του και αυτός είναι η δύναμη να μην τα παρατήσουν ποτέ.

Δείτε το σχετικό video που δημιούργησαν για τον 10χρονο Ανδρέα εδώ:

28 χρόνια και συνεχίζουμε…

Σε ευχαριστούμε Ανδρέα!

