Αγρίνιο: Ακροβάτης έπεσε από μεγάλο ύψος μπροστά στο κοινό (βίντεο)

Η στιγμή της πτώσης του Ιταλού ακροβάτη μπροστά στα έντρομα μάτια των θεατών. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Σοκαριστική για τους θεατές, πολλοί εκ των οποίων ήταν μικρά παιδιά, ήταν η στιγμή της πτώσης του Ιταλού ακροβάτη κατά τη διάρκεια παράστασης στο Αγρίνιο.

Ο ακροβάτης – μέλος του Circo Acquatico Bonaccini, που βρίσκεται στο Αγρίνιο για παραστάσεις από τις 3 Νοεμβρίου, έχασε την ισορροπία του ενώ βρισκόταν σε ύψος τουλάχιστον πέντε μέτρων κατά τη διάρκεια του ριψοκίνδυνου νούμερου με τον τίτλο «ιπτάμενος μύλος». Προσπάθησε να κρατηθεί, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η πρόσκρουση του στο έδαφος ήταν σφοδρή και ο άνδρας τραυματίστηκε στη λεκάνη, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με θλαστικά τραύματα, έχοντας τις αισθήσεις του.

