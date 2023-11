Υγεία - Περιβάλλον

Αγρίνιο: “μπούκαρε” στα επείγοντα και τα έκανε “λαμπόγυαλο” (εικόνες)

Μεγάλη αναστατωση προκλήθηκε όταν ο νεαρός εισέβαλε στο τμήμα επειγόντων του Νοσοκομείου Αγρινίου.

Ένας 30χρονος άνδρας προκάλεσε σοβαρό επείσοδιο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγρίνιου το απόγευμα της Τετάρτης (2/11).

Ο νεαρός εκτός εαυτού προκάλεσε φθορές και μεγάλη αναστάτωση με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία και να τον συλλάβει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη λειτουργίας ιδιοκτησίας.

Το βίαιο περιστατικό επέτεινε την ανησυχία στους υγειονομικούς που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιες συμπεριφορές ενώ προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο.

«Δεν είναι εικόνες μετά από σεισμό, είναι μια ακόμη βάρδια στα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγρίνιου…» έγραψε σε ανάρτηση του ο διασώστης Γιώργος Καραγεώργος αναρτώντας φωτογραφίες από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από το άτομο που επέδειξε επιθετική συμπεριφορά.

