Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συμπλοκή στους συρμούς του ΗΣΑΠ. ΕΔΕ για τις ενέργειες αστυνομικών στην πλατεία Βικτωρίας. Δεκάδες συλλήψεις αλλά και απελάσεις.

Το Αρχηγείο της Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα επεισόδια που έγιναν το βράδυ της Τετάρτης στην Πλατεία Βικτωρίας και στο Μοναστηράκι μετά το τέλος των συγκεντρώσεων και αντισυγκεντρώσεων , που έγιναν με αφορμή την συμπλήρωση των δέκα χρόνων από την δολοφονία των Γιώργου Φουντούλη και Μανώλη Καπελώνη στο Νέο Ηράκλειο.

Όπως επισημαίνεται από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ λόγω πληροφοριών για διεξαγωγή εκτεταμένων επεισοδίων, ελήφθησαν εκτεταμένα μέτρα πρόληψης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αστυνομικών.

Συνολικά η Αστυνομία προχώρησε σε 60 προσαγωγές ατόμων, από τα οποία τα 13 συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, ενώ απελάθηκαν και 21 Ιταλοί ακροδεξιοί, που είχαν έρθει αεροπορικώς στην Ελλάδα για να πάρουν μέρος στις συγκεντρώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Σχετικά με συγκεντρώσεις και αντισυγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, σε περιοχές της Αθήνας, με αφορμή εκδηλώσεις μνήμης των δύο ατόμων που είχαν θανάσιμα τραυματιστεί στο Νέο Ηράκλειο προ 10 ετών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Παρά την απόφαση απαγόρευσης δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (σχετ. από 25-10-2023 ανακοίνωση), απογευματινές ώρες χθες, έλαβαν χώρα συγκεντρώσεις 500 ατόμων στην πλατεία Σημηριώτη στη Νέα Ιωνία, 300 ατόμων στα Πευκάκια και 800 ατόμων στο Νέο Ηράκλειο.

Από την Ελληνική Αστυνομία, λόγω πληροφοριών για διεξαγωγή εκτεταμένων επεισοδίων, ελήφθησαν εκτεταμένα μέτρα πρόληψης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αστυνομικών διαφόρων Υπηρεσιών.

Ενδεικτική είναι η σύλληψη 21 οργανωμένων ατόμων προερχόμενων από την Ιταλία, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι οποίοι αφήχθησαν με σκοπό τη συμμετοχή τους σε συγκεντρώσεις.

Στο σημείο που πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης, δεν έλαβε χώρα κάποιο περιστατικό, ενώ συνολικά έλαβαν χώρα δύο μεμονωμένα περιστατικά σε πλατεία Βικτωρίας και Μοναστηράκι.

Στην πλατεία Βικτωρίας, άτομα που αποκόπηκαν από τις συγκεντρώσεις επιτέθηκαν κατά αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με καδρόνια, πέτρες και πυροσβεστήρα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό των αστυνομικών και τη φθορά των δύο υπηρεσιακών μηχανών.

Στο Μοναστηράκι, έλαβε χώρα συμπλοκή ατόμων μέσα στους συρμούς του ΗΣΑΠ, ωστόσο με την έγκαιρη αντίδραση αστυνομικών το γεγονός περιορίστηκε.

Συνολικά, από την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, προσήχθησαν 60 άτομα, από τα οποία τα 13 συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, ενώ σε βάρος 21 ατόμων εφαρμόστηκε το μέτρο της διοικητικής απέλασης.

Παράλληλα, ανακοινώνεται ότι, σχετικά με υλικό που αναπαράγεται στο διαδίκτυο και αφορά ενέργειες αστυνομικών στην πλατεία Βικτωρίας, έχει διαταχθεί κατεπείγουσα διοικητική διερεύνηση του περιστατικού.

Τι δήλωσε για το περιστατικό στην πλατεία Βικτωρίας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».





