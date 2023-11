Life

Κάτια Νικολαΐδου: Συγκινεί ο αδερφός της στο “Πρωινό” - “Θα θυμάμαι πάντα την αγάπη που έδινε παντού απλόχερα” (βίντεο)

Σπαρακτικό το αντίο του αδερφού της. Συγκλονισμένοι φίλοι και συνάδελφοι της μιλούν στο "Πρωινό". Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα για τον "αποκλεισμό" της από τηλεοπτικές και θεατρικές προτάσεις λόγω της ασθένειάς της.

Η είδηση ότι η Κάτια Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 58 ετών σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για την ηθοποιό, με την οποία όπως είπε στο παρελθόν έκαναν παρέα επειδή η Κάτια Νικολαΐδου ήταν κοντά με έναν στενό του φίλου. Ειδικότερα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε στο Πρωινό:

«Η Κάτια Νικολαΐδου έκανε κάποια στιγμή μία μαγειρική εκπομπή. Επειδή είναι πολύ ωραίο να βγαίνουμε όλοι και να κάνουμε προφανή ευχολόγια στην τηλεόραση που θα μας κάνουν συμπαθείς για να ανεβάσουμε followers στο Instagram και στο twitter. Η εύκολη λύση. Το ψέμα αυτό το βλέπετε από το σύνολο των εκπομπών. Εδώ εμείς έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση κι εγώ έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης που τόσα χρόνια τον μοιράζομαι μαζί σας. Ζούμε σε μία κοινωνία απολύτως ρατσιστική που δυστυχώς κανένα metoo και καμία πολιτική ορθότητα δεν αναδεικνύει τον ρατσισμό. Αναδεικνύουμε τον ρατσισμό και κάποιες κακά κομμάτια της κοινωνίας μας, μόνο όταν αυτά είναι εμπορικά ή θεωρούμε ότι θα κάνουν καλό σε εμάς.

Κανείς δε μιλάει για τον ηλικιακό ρατσισμό, κανείς δε μιλάει για τον ρατσισμό αποκλεισμού ανθρώπων που η κοινωνία τους θεωρεί αρρώστους. Άρα ανίκανους να παίξουν και να πρωταγωνιστήσουν. Εγώ διατυπώνω σήμερα ένα ερώτημα. Η κοπέλα αυτή από τη μέρα που έπαθε καρκίνο και πάλεψε γενναία 20 χρόνια, της έγιναν οι αντίστοιχες προτάσεις του ταλέντου της από τηλεόραση και θέατρο; Και απευθύνομαι σε όλους όσοι ανήκουν στον χώρο αυτό. Και της τηλεόρασης και του θεάτρου. Προφανώς είχε προτάσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις αντιστοιχούσαν της αξίας και του ταλέντου της; Η κάποιοι είπαν «έλα μωρέ έπαθε καρκίνο, δεν μπορεί να παίξει». Δεν το λέω τυχαία, όπως ποτέ δεν λέω κάτι τυχαία. Γιατί μιλάμε για τα εύκολα, αυτά που μας κάνουν συμπαθείς».





Στην εκπομπή μίλησε και ο αδερφός της αγαπημένης ηθοποιού και είπε πως «σκόρπιζε φως παντού. Θα με συντροφεύει μέχρι να την συναντήσει πάλι. Θα θυμάμαι πάντα την αγάπη που με έδινε παντού απλόχερα».

Συγκινημένη ήταν και η Μπέσυ Μάλφα η οποία δήλωσε στο "Πρωινό" πως «είμαι σχεδόν παράλυτη από την στεναχώρια. Ήταν μία άγια γυναίκα που δεν την φόβιζε ο θάνατος. Την αγαπώ πολύ...».

Για την Κάτια Νικολαϊδου μίλησε και ο Ισίδωρος Σταμούλης, αδερφός του Οδυσσέα Σταμούλη που υπήρξε πρωην σύζυγος της Κατια Νικολαϊδου και είπε πως «είναι απέραντη η θλίψη μας. Ήταν κομμάτι της οικογένειάς μας».





«Ήταν ένα πολύ αγαπημένο πλάσμα που θα λείψει από όλο το θέατρο. Δεν υπάρχει κανείς να πει κάτι αρνητικό για την Κάτια Νικολαΐδου. Ήταν αξιοπρεπής, θαρραλέα, εργατική, όμορφη… αλλά από πολύ νωρίς άρχισε να ταλαιπωρείται από αυτή την αρρώστια και ήρθε η ώρα να φύγει», εξομολογήθηκε ο Τάσος Χαλκιάς στην εκπομπή



«Καλό ταξίδι να έχει, Την αποχαιρετώ μέσα από την ψυχή μου. Και εύχομαι εκεί στο άγνωστο να βρει κάτι καλύτερο από εδώ…», είπε κλαίγοντας ο Τάσος Χαλκιάς.





Το 2023 η Κάτια Νικολαΐδου απείχε από τα social media, ενώ η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram έγινε τον Δεκέμβρη του 2022, παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Τότε η Κάτια Νικολαΐδου θέλοντας να αποχαιρετήσει το 2022, έκανε τον δικό της απολογισμό, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

«Το ‘22 ήταν η Χρονιά που μου δώσε τον μεγαλύτερο πόνο. Έχασα την Αγάπη τη Σταθερότητα το Στήριγμα μου. Έχασα ανθρώπους που τους θεωρούσα αναπόσπαστο κομμάτι μου. Έπεσα και σηκώθηκα άπειρες φορές, κλείνοντας το μάτι στο ακατόρθωτο! Κάποια στιγμή ένιωσα την ανάγκη να ζωγραφίσω. Πήρα καμβά κ πινέλα κ άρχισα χωρις να ξέρω τι κάνω! Το χέρι μου πήγε από μόνο του…. Κ κάπως έτσι Έφτιαξα το δέντρο της Ζωής! Της δικής μου ζωής!

Που ότι κ να συμβεί θ ανθίζει χρυσοκόκκινα κ φωτεινά! Από επιλογή! Ευχή μου για τον Καινούργιο Χρόνο είναι να μην τα παρατάμε ποτέ!!!!!Να κάνουμε το Ακατόρθωτο Κατορθωτό !!!!!Το δέντρο μας ν ανθίζει κ ν’ανθίζει κ ν’ανθίζει!!!!Η Χαρά παραμονεύει κάπου κοντά!!!! Καλή Χρονιά!!!!Σας γλυκοφιλώ!!!!», είχε γράψει η Κάτια Νικολαΐδου.













