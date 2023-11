Κοινωνία

Κυψέλη - Νεκρή έγκυος: Προθεσμία απολογίας έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενες

Πότε πρόκειται να απαλογηθούν οι τρεις γυναίκες για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Προθεσμία για τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου ζήτησαν και πήραν οι 3 κατηγορούμενες –μητέρα, αδερφή και σπιτονοικοκυρά– για τη δολοφονία της 23χρονης εγκύου που είχε βρεθεί νεκρή και τυλιγμένη σε κουβέρτα στις 8 Οκτωβρίου 2021 στην οδό Τύχης στην Κυψέλη, όπως μεταδίδει ο συντάκτης του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος. Την Τετάρτη οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις των τριών γυναικών, και την Πέμπτη πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 3 συλληφθείσες, είναι και αυτές της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή με ανθρωποκτονία εκ δόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, κεντρικό ρόλο στην εκμετάλλευση της κοπέλας έπαιζε η σπιτονοικοκυρά της. Η γυναίκα που υποτίθεται τη φιλοξενούσε μαζί με την αδελφή της και την μητέρα της, ήταν η γυναίκα που φέρεται να είχε “στήσει” το κολαστήριο για την άτυχη 23χρονη. Όλα αυτά μπροστά στην μητέρα της και την αδελφή της, που φέρονται να μην αντιδρούσαν.

