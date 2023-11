Πολιτισμός

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε με θαυμασμό για τη Μαρία Κάλλας (βίντεο)

Τι είπε η δημοφιλής Ιταλίδα πρωταγωνίστρια και καλλονή για το ρόλο της, τη δουλειά της, τη ζωή της αλλά και τη σχέση της με το χρόνο.

Συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη συμμετοχή της στην νέα ταινία των Γιάννη Δημολίτσα και Τομ Βόλφ με θέμα τη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας παραχώρησε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη η δημοφιλής Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι, στο περιθώριο του 64ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης. Η διάσημη ηθοποιός έφτασε στις 12.00 το μεσημέρι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Βαγγέλης Κοκολάκος, η star αφού ευχαρίστησε τους υπευθύνους του Φεστιβάλ, χαιρέτισε τους δημοσιογράφους που είχαν γεμίσει την αίθουσα ‘Τζον Κασσαβετης’ κι αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στην αγάπη της για την Ελλάδα την οποία επισκέπτεται συνεχώς.

Αναφορικά με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της, ανέφερε: «Η Μαρία Κάλλας είναι μια γυναίκα που υπέφερε από τον έρωτα. Σε όλη της τη ζωή αναζητούσε την αποδοχή και την αγάπη ενώ παράλληλα ήταν η καλύτερη Σοπράνο του κόσμου. Αυτές οι αντιθέσεις ήταν για μένα μια πρόκληση άλλα και ενδιαφέρον να μελετήσω τη ζωή της και να ενσάρκωση το ρόλο. Η επιρροή της ακόμα και σήμερα είναι τεράστια. Με την στάση της ενέπνευσε και εμπνέει πολλές γυναίκες και καλλιτέχνιδες του σήμερα».

Μιλώντας για τη ζωή της και την οικογένειά της, σημείωσε: «Ξεκίνησα από πολύ μικρή ως μοντέλο και μετά συνέχισα ως ηθοποιός. Όταν ξεκίνησα ήμουν ένα μικρό κορίτσι. Στην πραγματικότητα ήμουν ανήλικη. Η κόρη μου συνεχίζει στα ίδια βήματα και χαίρομαι για αυτό γιατί μπορώ να της δώσω τις σωστές κατευθύνσεις. Αποφεύγω να της δίνω συμβουλές, συνήθως εγώ ακούω τις δικές της. Δεν είμαι πάντα στα φώτα, προτιμώ να μένω και στη σκιά. Την περίοδο της καραντίνας όλοι φοβηθήκαμε για το μέλλον του Σινεμά. Όμως τώρα παραμένω αισιόδοξη. Οι νέες τεχνολογίες υπάρχουν για να είναι χρήσιμα εργαλεία αλλά πρώτα οι ηθοποιοί θα είναι στο επίκεντρο. Είτε παίζω σε μεγάλες παραγωγές είτε σε ταινίες νέων δημιουργών δίνω πάντα την ίδια ενέργεια. Για μένα όταν είμαι μπροστά από την κάμερα είναι η ίδια ενέργεια από τότε που ξεκίνησα».

Ερωτηθείσα σχετικά με την ομορφιά και το χρόνο, δήλωσε: «Απολαμβάνω την ομορφιά στην ζωή, δεν κυνηγάω όμως το χρόνο. Δεν μάχομαι με το χρόνο γιατί όποιος το κάνει πάντα χάνει. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις. Παρ’ όλα αυτά κάθε πρωί που σηκώνομαι, νιώθω τυχερή και καλά με τον εαυτό μου. Αυτό που με κάνει να νιώθω πραγματικά ζωντανή, είναι η οικογένεια μου, οι φίλοι μου κι η δουλειά μου, και εκεί νομίζω είναι και το μυστικό της ευτυχίας, το κάνεις πάντα, τα πράγματα τα οποία αγαπάς».

Την Πέμπτη το απόγευμα μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους προκειμένου να δουν από κοντά την Ιταλίδα σταρ του Χόλιγουντ. Όλοι αναζητούσαν μία φωτογραφία, ένα αυτόγραφο από τη Μόνικα Μπελούτσι. Η επίσκεψη της πρόκειτι να ολοκληρωθεί αφού βραβευτεί από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τον Χρυσό Αλέξανδρο για την προσφορά της στη Μεγάλη Οθόνη, και παρακολουθήσει μαζί με το κοινό την ταινία σταθμό στην καριέρα της, "Μαλένα".

