Ισπανία: Πυροβολησαν πολιτικό σε κεντρικό δρόμο (εικόνες)

Το θύμα της επίθεσης πυροβολήθηκε σε κεντρικό δρόμο της Μαδρίτης. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιστατικό και την κατάσταση της υγείας του.

Ο βετεράνος Ισπανός δεξιός πολιτικός Αλεχάντρο Βιντάλ-Κουάντρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μαδρίτης αφού πυροβολήθηκε σε δρόμο της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αστυνομία.

Η αστυνομία είπε ότι πυροβολήθηκε στο πρόσωπο σε κεντρικό δρόμο γύρω στη 13:30 τοπική ώρα και είχε τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ο 78χρονος πολιτικός, ήταν επί μακρόν μέλος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας, ο περιφερειακός ηγέτης του στην Καταλονία και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού αποχωρήσει για να βοηθήσει στην ίδρυση του ακροδεξιού κόμματος Vox. Έφυγε από το Vox λίγο μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να κερδίσει μια θέση Ευρωπαίου βουλευτή το 2014.

Ο πρόεδρος του Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ είπε ότι πιστεύει ότι η ζωή του Vidal-Quadras δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. «Δόξα τω Θεώ φαίνεται ότι ο Alejandro Vidal-Quadras είναι εκτός κινδύνου», είπε ο Abascal.

Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος Alberto Nunez Feijoo εξέφρασε τη λύπη του για τον πυροβολισμό και ευχήθηκε να αναρρώσει.

