ΦΚΘ: Η Μόνικα Μπελούτσι, ο “Χρυσός Αλέξανδρος” και η βόλτα στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Τιμητικό βραβείο για την συνολική προσφορά της στην Έβδομη Τέχνη επέδωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην Μόνικα Μπελούτσι, εκ μέρους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

«Ευχαριστώ πολύ», είπε στην ελληνική γλώσσα η Μόνικα Μπελούτσι, παραλαμβάνοντας τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για το σύνολο της προσφοράς της στο σινεμά.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που έλαβα αυτό το βραβείο, είμαι πολύ ευγνώμων και ιδιαίτερα συγκινημένη», ήταν τα λίγα λόγια που είπε, εκφράζοντας για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη της στη Μαρία Κάλλας για την έμπνευση που της προσέφερε, ενώ πριν κατέβει από τη σκηνή, παρέμεινε για λίγα δευτερόλεπτα αγγίζοντας το μέρος της καρδιάς της για να επαναλάβει τις ευχαριστίες στο κοινό που τη χειροκροτούσε παρατεταμένα.

Αντίστοιχα, στην Ιταλική γλώσσα τη χαιρέτισε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος της απένειμε τον Χρυσό Αλέξανδρο εκ μέρους του Φεστιβάλ. «Είναι πράγματι μεγάλη τιμή που υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, μία από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς της 7ης τέχνης. Είναι από εκείνες τις ηθοποιούς που γεμίζουν τη μεγάλη οθόνη όταν εμφανίζονται, αλλάζουν τον αέρα των κινηματογραφικών κάδρων», ανέφερε. Όπως τόνισε, η Μόνικα Μπελούτσι έχει πλάσει δεκάδες χαρακτήρες σε κωμωδίες, δράματα, περιπέτειες, ιστορικές ταινίες και κάθε φορά ξέρει να μεταμορφώνεται, να μπαίνει στην ουσία των ρόλων της και να αναδεικνύει τις λεπτομέρειές τους. «Μ' αυτές τις ταινίες άλλωστε έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθεί κάποια ευκαιρία να γυρίσει μία ταινία στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, που διαθέτει πια τις υποδομές, τις σπάνιες τοποθεσίες, ιστορικά μνημεία, δάση, βουνά και θάλασσα, και -όπως λένε οι ειδικοί του κινηματογράφου, ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό φως», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στην αρχή της εκδήλωσης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, είπε ότι η διοργάνωση τιμά μια σπουδαία ηθοποιό η οποία εδώ και 30 χρόνια κατέχει μια σπουδαία θέση στον παγκόσμιο κινηματογράφο. «Ξεκινώντας από τις ταινίες της ιδιαίτερης πατρίδας της της Ιταλίας, έγινε πολύ γρήγορα διάσημη, ερμηνεύοντας ρόλους και στα αγγλικά και στα γαλλικά», είπε ο κ. Ανδρεαδάκης, ενώ μιλώντας συγκεκριμένα για την ταινία «Μαλένα» είπε χαρακτηριστικά: «Σ' αυτό το υπόδειγμα κινηματογράφου εποχής το οποίο ξεδιπλώνει τις πιο φωτεινές πτυχές της ευρωπαϊκής ιστορίας, η Μόνικα Μπελούτσι παραδίδει μια μνημειώδη ερμηνεία, πλάθοντας έναν πολυεπίπεδο γυναικείο χαρακτήρα».

Υπενθυμίζεται ότι η Μόνικα Μπελούτσι μεταπήδησε από το μόντελινγκ στο σινεμά στις αρχές της δεκαετίας του '90 και απέκτησε παγκόσμια φήμη μέσα από τη γαλλική κωμωδία «Διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης» (1996), αποσπώντας υποψηφιότητα για Βραβείο Σεζάρ Ανερχόμενης Ηθοποιού. Δύο χρόνια αργότερα κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στις ιταλικές Χρυσές Σφαίρες, για τη δραμεντί «Kaputt Mundi» (1998) του Μάρκο Ρίζι, ενώ στις αρχές της επόμενης δεκαετίας είδε την καριέρα της να απογειώνεται χάρη στις γενναίες ερμηνείες της στις ταινίες «Μαλένα» (2000) του Τζουζέπε Τορνατόρε και «Μη αναστρέψιμος» (2002) του Γκασπάρ Νοέ, αλλά και στη συμμετοχή της στα σίκουελ του «Matrix». Η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία έχει συνεργαστεί με αρκετούς ακόμη σπουδαίους δημιουργούς, όπως οι Σαμ Μέντες, Εμίρ Κουστουρίτσα, Μπερτράν Μπλιέ, Μελ Γκίμπσον και Αλίτσε Ρορβάχερ, έχει επίσης διαπρέψει στην τηλεόραση, τόσο στην τρίτη σεζόν του «Mozart in the Jungle» όσο και στις απολαυστικές guest εμφανίσεις της στο «Call My Agent» και στο «Twin Peaks: The Return» του Ντέιβιντ Λιντς.

Για δεύτερη μέρα η Μπελούτσι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά, οι καλεσμένοι του Φεστιβάλ και όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την απόλυτη Ιταλίδα σταρ, να την φωτογραφίσουν και να επιχειρήσουν να φωτογραφηθούν μαζί της, την ώρα που αποβιβάστηκε από το όχημα που τη μετέφερε στην πλατεία Αριστοτέλους, για να μπει στον κινηματογράφο Ολύμπιον περπατώντας στο κόκκινο χαλί. Η ίδια ήταν φιλική, χαιρέτησε τον κόσμο, υπέγραψε αυτόγραφα και δέχτηκε μια ανθοδέσμη.

Η υποδοχή που της επιφύλαξαν οι σινεφίλ μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα ήταν επίσης ιδιαίτερα θερμή, ενώ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την ίδια σε νεότερη εκδοχή της, όταν σε ηλικία 37 ετών υποδύθηκε το ρόλο της 27χρονης Μαλένας, στην ομώνυμη ταινία του 2000 του Τζουζέπε Τορνατόρε. Πρόκειται για την αξέχαστη και συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης και συγχρόνως τοιχογραφία μιας οδυνηρής ιστορικής περιόδου, όπου η Μόνικα Μπελούτσι ερμηνεύει υποδειγματικά έναν πολυσύνθετο γυναικείο χαρακτήρα.

