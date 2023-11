Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Ιερέας έδειρε την παπαδιά μέχρι αναισθησίας μπροστά στα παιδιά τους

Σύμφωνα με την καταγγελία της πρεσβυτέρας, ο παπάς που έχει πάψει να λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο την χτύπησε ανηλεώς ώσπου έχασε τις αισθήσεις της και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ένα αδιανόητο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης 8 Νοεμβρίου 2023 στην περιοχή των Αμπελοκήπων με πρωταγωνιστές έναν 62χρονο ιερέα που έχει παύσει να λειτουργεί εδώ και έναν χρόνο και την 49χρονη πρεσβυτέρα του, μητέρα τριών ανηλίκων παιδιών.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, το απόγευμα της Τετάρτης όταν ο ιερέας επέστρεψε στο σπίτι είχε μια έντονη λογομαχία μαζί της για οικογενειακό ζήτημα και εκείνος χειροδίκησε βίαια. Ειδικότερα, την άρπαξε από το λαιμό και την χτύπαγε στον τοίχο μπροστά στα δύο από τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Το τρίτο ήταν σε προπόνηση ποδοσφαίρου.

Η παπαδιά έχασε τις αισθήσεις της από τα χτυπήματα και με τη συνδρομή της αδερφής και των γειτόνων της διακομίστηκε σε κλινική για να εξεταστεί η σοβαρότητα των χτυπημάτων.

