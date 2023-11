Αθλητικά

Europa Conference League: Νίκες για Μπρίζ και Άστον Βίλα, Μακάμπι, έκπληξη από Λουντογκόρετς

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής του Europa Conference League.

Η Μπριζ δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στη Λουγκάνο, όμως ακόμη κι αυτό το «φτωχό» 2-0 (Τιάγκο στο 62' με πέναλτι και Βάνακεν στο 90'+6') στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa Conference League, τη διατήρησε στην κορυφή του 4ου ομίλου και της χάρισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Κι επί της ουσίας ψάχνει πλέον άλλη μία νίκη για να εξασφαλίσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Μεγάλη νίκη, με ανατροπή, σημείωσε στο «Villa Park» η Άστον Βίλα επί της Αλκμάαρ με 2-1, πιάνοντας τη Λέγκια στην κορυφή του 5ου ομίλου, με την οποία και θα παίξει την πρωτιά στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Το γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη στο 52' έβαλε μπροστά την ολλανδική ομάδα, όμως οι «χωριάτες» κατάφεραν να «γυρίσουν» το σκορ χάρις στα γκολ των Ντιέγκο Κάρλος στο 61' και Γουάτκινς στο 81'.

Τεράστιας σημασίας νίκη σημείωσε και η Λουντογκόρετς επί της Φενερμπαχτσέ με 2-0, μένοντας «ζωντανή» στη διεκδίκηση της 2ης θέσης στον 8ο όμιλο, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε τη Ζόρια με το εμφατικό 3-1 στην «Arena Lublin» και δείχνει να έχει πλέον το... πάνω χέρι για την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ μέσω της 2ης θέσης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής του Europa Conference League 2023/24:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Λιλ 1-1 (80΄ Κάβριτς - 52΄ Γκόμες)

Ολίμπια Λιουμπλιάνα-Κλάκσβικ 1-0 (84΄ Σουαλέχε)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπρέινταμπλικ-Γάνδη 2-3 (16΄, 18΄ Σβάνθορσον - 6΄, 54΄ πέν., 69΄ Ορμπάν)

Ζόρια Λουχάνσκ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3 (74΄ Γκόρμπατς - 7΄ Λούκασεν, 26΄, 43΄ Πέρετζ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αστάνα-Μπαλκάνι 0-0

Βικτόρια Πλζεν-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-0 (35΄ πεν. Χόρι)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπεσίκτας-Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (64΄ Μπινγκιόλ - 38΄,49΄ Μουμπανιά)

Μπριζ-Λουγκάνο 2-0 (62΄ πέν. Τιάγκο, 90΄+6΄ Βάνακεν)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Λέγκια Βαρσοβίας-Ζρίνσκι 2-0 (14΄ Αουγκουστίνιακ, 30΄ πεν. Ζοσουέ)

Άστον Βίλα-Άλκμααρ 2-1 (61΄ Ντιέγκο Κάρλος, 81΄ Γουάτκινς - 52΄ Παυλίδης)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσουκαρίτσκι-Φιορεντίνα 0-1 (8΄πεν. Νζολά)

Φερεντσβάρος-Γκενκ 1-1 (47΄ Πέσιτς - 62΄ Μουνιός)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελσίνκι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-1 (30΄ Σαϊμπί)

ΠΑΟΚ-Αμπερντίν 2-2 (23΄ Τάισον, 67΄ Σαμάτα - 14΄ Λόπες, 70΄ ΜακΓκράθ)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Νόρτζελαντ-Σπαρτάκ Τρνάβα 1-1 (32΄ πεν. Ίνγκβαρτσεν - 61΄ Ντούρις)

Λουντογκόρετς-Φενερμπαχτσέ 2-0 (18΄ Πιοτρόφσκι, 90΄+2΄ Σέκο)