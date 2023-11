Τοπικά Νέα

Βία ανηλίκων - Λάρισα: Μαθητής δέχτηκε πισώπλατη μαχαιριά για τα μάτια μιας κοπέλας

Οι δύο ανήλικοι είχαν δώσει... ραντεβού να λύσουν τις διαφορές τους. Τι ισχυρίζονται. Το χρονικό της συμπλοκής.

Αναστάτωση στη Λάρισα από την επίθεση που δέχτηκε 17χρονος μαθητής, πιθανότατα από έναν συνομίληκο συμμαθητή του. Ο τραυματίας χτυπήθηκε πισώπλατα είτε από μαχαίρι είτε από κατσαβίδι. Ο φερόμενος ως δράστης αρνείται τα όσα του αποδίδονται, αλλά όπως είπε το θύμα, εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κανείς άλλος κοντά του. Οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν για να λύσουν μια παρεξήγηση, που αφορούσε συμμαθήτριά τους. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα, με γονείς και εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν όλα τα στοιχεία που αποκαλύπτονται.

Οι δύο 17χρονοι, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», έχουν αντιπαρατεθεί ξανά, καθώς ο ένας δήλωσε «ακόλουθος» σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης της κοπέλας, προκαλώντας την αντίδραση του έτερου 17χρονου.

Έτσι και προχθές (08-11-2023), νωρίς το βράδυ, φέρεται πως βρέθηκαν στον αύλειο χώρο του 4ου Λυκείου, στο κέντρο της Λάρισας, για να «δώσουν τα χέρια» και να πάψουν να τσακώνονται, επειδή ο ένας έγινε «follower» στη σελίδα της κοπέλας, προκαλώντας την αντίδραση του άλλου.

Οι δύο ανήλικοι βρέθηκαν λοιπόν προχθές το βράδυ στην αυλή του Λυκείου, αλλά κάτω από συνθήκες που ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ο δράστης χτύπησε «πισώπλατα» το θύμα, τραυματίζοντάς τον, στην περιοχή του πάνω μέρους του αριστερού οπίσθιου μηριαίου.

Του προκάλεσε ένα βαθύ τραύμα με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο που ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ήταν μαχαίρι ή κατσαβίδι. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύων Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τους γιατρούς να χρησιμοποιούν ράμματα για να επουλώσουν την πληγή στο πίσω μέρος του ποδιού του θύματος.

Μετά και την καταγγελία της υπόθεσης στην ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, χθες το μεσημέρι, συνέλαβαν τον 17χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, όπου του απαγγέλθηκε η κατηγορία της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης βλάβης. Έτσι, παραπέμφθηκε στον Ανακριτή, όπου έλαβε προθεσμία για σήμερα, προκειμένου να απολογηθεί και στο μεταξύ παραμένει κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος συλληφθείς αρνείται την κατηγορία, λέγοντας πως δεν ήταν αυτός που έπληξε τον 17χρονο, ο οποίος δέχθηκε το χτύπημα με το αιχμηρό αντικείμενο, ενώ είχε γυρίσει την πλάτη στον συλληφθέντα, γι’ αυτό και δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη με ποιο αιχμηρό αντικείμενο τον τραυμάτισε. Δράστης και θύμα ταυτίζονται μόνο στην εκδοχή ότι συμφώνησαν να συναντηθούν, αλλά για να «δώσουν τα χέρια» και πως θα έπρεπε να πάψει η μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από την ΕΛ.ΑΣ. παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση. Υπενθυμίζεται ότι το προχθεσινό αποτελεί το τρίτο και πιο σοβαρό κρούσμα παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων, που καταγράφουν οι Διωκτικές Αρχές της Λάρισας τις τελευταίες ημέρες. Προηγήθηκε η παραπομπή δύο ανηλίκων με την κατηγορία του βιασμού, καθώς υποχρέωσαν ανήλικο και αδύναμο να αντισταθεί σε γενετήσια πράξη, ενώ άλλοι δύο ανήλικοι, με την απειλή μαχαιριού, αποπειράθηκαν να ληστέψουν συνομήλικό τους.

