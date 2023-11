Life

“Ράδιο Αρβύλα” - Τηλεθέαση: Θρίαμβος “με το καλημέρα” για τα παιδιά της Θεσσαλονίκης

Με εντυπωσιακή πρωτιά έκλεισε η πρώτη εβδομάδα των «Ράδιο Αρβύλα», τοποθετώντας τους στην κορυφή της προτίμησης του κοινού.

Απόλυτη κυριαρχία και εντυπωσιακή πρωτιά στην πλειοψηφία των κοινών κατέγραψαν οι «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους. H ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου έφεραν την εκπομπή στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 23,2%. Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση υπερίσχυσαν του ανταγωνισμού κατά 11,4 μονάδες, έχοντας μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο 1.540.990 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εκπομπή ήταν πρώτη και στο γενικό σύνολο με 18,5%, ενώ η δυναμική της αποτυπώθηκε όχι μόνο στον πίνακα τηλεθέασης, αλλά και μέσω χιλιάδων μηνυμάτων στα social media και όχι μόνο.

