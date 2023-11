Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Οι διαγραφές και οι αποχωρήσεις δεν είναι εύκολη απόφαση ούτε για μένα

Ο Κασσελάκης τόνισε την ανάγκη να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ η συντροφικότητα και η ανεκτικότητα και να μην προσβάλλουν κάποιοι τους συντρόφους τους

Το βασικό είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα «υγιές κόμμα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε δεύτερη παρέμβασή του σήμερα στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο».

Ο Στ. Κασσελάκης τόνισε την ανάγκη να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ η συντροφικότητα και η ανεκτικότητα και να μην πορσβάλλουν κάποιοι τους συντρόφους τους.

Σημείωσε, δε, ότι πρέπει «να αφουγκραστούμε τη βάση του κόμματος» που θέλει μια «κυβερνητική αριστερά».

Όσον αφορά, τέλος, τις διαγραφές και αποχωρήσεις σχολίασε πως «δεν είναι εύκολη αποφάση» ούτε γι' αυτόν.

