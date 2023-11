Πολιτική

Τέμπη: Προανακριτική Επιτροπή ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ - Κόντρα με το ΚΚΕ

Τι ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία, και πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ νβα ζητήσει τη θασμική απόδοσή τους.

Ανακόινωση με θέμα τις κυβερνητικές ευθύνες για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστήχημα των Τεμπών εξέδωσε την Παρασκευή ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, δηλώνοντας ότι, βάσει του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διερεύνηση ποινικής ευθύνης του Κώστα Αχ. Καραμανλή για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, το κόμμα πρόκειται να αιτηθεί τη σύσταση σχετικής Προανακριτικής Επιτροπής.

Από τα πυρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεφεύγει και το ΚΚΕ, στο οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση καταλογίζει ότι με τη στοχοθεσία του να συγκροτηθεί Εξεταστική και όχι Προανακριτική Επιτροπή, απεμπολεί τη δυνατότητα λογοδοσίας των ενόχων υπό το ειδικό βάρος του καταλογισμού από την Ευρωπα\ίκή Εισαγγελίας.

Η δημόσια τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

"Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ζητά με σαφήνεια τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για την σύμβαση 717/2014, οι οποίες μάλιστα όσον αφορά τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, έχουν τη μορφή της κακουργηματικής απιστίας. Πράξη η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά τα έτη 2020 και 2021 με ζημία του ελληνικού δημοσίου και των οργάνων της Ε.Ε. άνω των 10 εκ ευρώ, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Περιφρονώντας η ΝΔ τον κορυφαίο ευρωπαϊκό εισαγγελικό θεσμό, περιορίζεται στο αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να μην διερευνηθεί η εν λόγω υπόθεση και για να συγκαλυφθεί η όποια ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού της.

Ωστόσο, αυτό που αδυνατούμε να αντιληφθούμε είναι γιατί το ΚΚΕ, που υποτίθεται ότι προστατεύει τα λαϊκά συμφέροντα, επιλέγει να μην λαμβάνει υπόψη του τις σαφείς αναφορές στο ευρωπαϊκό πόρισμα περί ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης Υπουργών. Όταν επί ένα χρόνο έχει ερευνηθεί ενδελεχώς η εν λόγω υπόθεση από την κατά τεκμήριο κορυφαία Εισαγγελέα της Ευρώπης, δεν χρειάζεται καμία Εξεταστική Επιτροπή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει αίτημα για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, το αντικείμενο της οποίας θα ξεκινά από τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης 717/2014 βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και θα συμπεριλαμβάνει και τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών Υπουργών και Υφυπουργών για το έγκλημα των Τεμπών τον Φλεβάρη του 2023".

ΚΚΕ: Δεν υποτιμούμε την Πορανακριτική, μόνο όμως η Εξεταστική ερευνά συνολικά και χωρίς κίνδυνο "κουκουλώματος"

Απαντώντας στην παραπάνω κριτική, ο Περισσότς υπογραμμίζει

"Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται τη διερεύνηση των αιτιών και των αντίστοιχων πολιτικών και ποινικών ευθυνών, οι οποίες οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη. Προφανώς για τα κόμματα αυτά η πολιτική απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων, που υπηρέτησαν μαζί με τη ΝΔ και που καταδικάστηκε στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας, είναι άσχετη με το συγκεκριμένο έγκλημα!

Επαναλαμβάνουμε ότι η εξεταστική επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να συγκροτηθεί απ’ την αντιπολίτευση, ακόμη κι αν η ΝΔ δεν συμφωνούσε σε αυτή την επιλογή κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, εξετάζει το σύνολο των πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Ενώ μια πιθανή απόρριψη του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή, τη σημασία της οποίας το ΚΚΕ δεν υποτιμά, μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του δρόμου για την απόδοση ποινικών ευθυνών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής που ορίζει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Είναι φανερό ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν με μοιρασμένους ρόλους να ακυρώσουν εκ των προτέρων τον ρόλο της εξεταστικής επιτροπής και να ενταφιάσουν την ουσιαστική έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη, για να βγουν τελικά οι ίδιοι απ’ το κάδρο των ευθυνών για την πολιτική που εφάρμοσαν. Τα πράγματα όμως είναι πολύ σοβαρά και το διακύβευμα της έρευνας πολύ κρίσιμο για να εξαρτάται από τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες αυτών των κομμάτων και τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Γι’ αυτό και το ΚΚΕ, έχοντας πλήρη επίγνωση των ορίων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, σε όλα τα επίπεδα, για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, για να μάθει ο λαός όλη την αλήθεια και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι".

