ΝΔ: Η Μαρία Συρεγγέλα θα είναι η νέα γραμματέας του κόμματος

Η βουλευτής της ΝΔ θα προταθεί από τον Πρωθυπουργό ως το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Παύλο Μαρινάκη, που πλέον εκτελεί και χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η Μαρία Συρεγγέλα θα είναι η νέα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρώην υφυπουργός Εργασίας και βουλευτής της ΝΔ, αναμένεται να είναι η διάδοχος του Παύλου Μαρινάκη καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να προτείνει για τη θέση αυτή, τημ βουλευτή Δυτικού Τομέα της Β’ Αθηνών.

Το όνομα της κυρίας Συρεγγέλα για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει ενόψει του Συνεδρίου της ΝΔ και των ευρωεκλογών των Παύλο Μαρινάκη ο οποίος έχει αυξημένες υποχρεώσεις πλέον ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακουγόταν πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες και σήμερα το απόγευμα «κλείωσε».

Η επικύρωση της επιλογής του Πρωθυπουργού είναι τυπική υπόθεση και θα επικυρωθεί και επίσημα στην επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

