Άλμπα Βερολίνου – Παναθηναϊκός: “Πράσινος γίγαντας” γκρέμισε… το τείχος του Βερολίνου

Το «τριφύλλι» ήταν κυριαρχικό στο πρώτο ημίχρονο και δεν δυσκολεύτηκε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Η χειμαρρώδης επίθεση του Παναθηναϊκού στα πρώτα 26 λεπτά του αγώνα και το «μαξιλαράκι» ασφαλείας των 17 πόντων (55-72) που «οικοδόμησαν» σε αυτό το διάστημα, χάρισαν στους «πράσινους» το πρώτο εφετινό «διπλό» τους στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 3-4. Το «τριφύλλι» πέρασε νικηφόρα με 99-85 από το Βερολίνο, απέναντι στην Άλμα, υποχρεώνοντας τους ουραγούς Γερμανούς στην έκτη ήττα τους.

Με ποσοστά ευστοχίας για... φίλημα (69,7% στο δίποντο, 44,8% στο τρίποντο), μία πεντάδα με διψήφιο αριθμό πόντων και οδηγό της επίθεσης τον Ντίνο Μήτογλου (24π., 10ρ.), ο Παναθηναϊκός δεν... σάστισε από την άμυνα ζώνης της Άλμπα που του δημιούργησε προβλήματα στο δεύτερο ημίχρονο και διατηρώντας την ψυχραιμία του, δια χειρός Τζέριαν Γκραντ (9ασ.), πέτυχε τον στόχο του, που δεν ήταν άλλος από την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του μακριά από το ΟΑΚΑ.

Άξιοι συμπαραστάτες του Μήτογλου, οι Μάριους Γκριγκόνις (16π., 4/8τρ.), Κώστας Σλούκας (14π., 6ασ.), Λούκα Βιλντόζα (13π., 4/4τρ.) και Αλεξάντερ Μπαλτσερόφκι (11π., 3ασ., 3μπλοκ), ενώ θετικός ήταν ο Κέντρικ Ναν στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (6π., 1ασ. σε 8 λεπτά συμμετοχής).

Από την Άλμπα ξεχώρισαν οι Στέρλινγκ Μπράουν και Γιοχάνες Τίμα με 17 και 16 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 26-27, 47-60, 70-82, 85-99

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Νέντοβιτς, Καρντούμ, Μπαένα

ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Ίσραελ Γκονθάλεθ): Μπράουν 17 (3), Πρόσιντα 13 (3), Γουέτζελ 8, Μάτισεκ 3 (1), Σνάιντερ 2, Τόμας 6 (2), Ολίντι 8 (1), Σάμαρ, Κουμάτζι, Τίμαν 16, Μπιν 3 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Βιλντόσα 13 (4), Μπαλτσερόφσκι 11, Σλούκας 13 (2), Γκραντ 7 (1), Ναν 6, Λεσόρ 8, Γκριγκόνις 16 (4), Μήτογλου 24 (2), Μαντζούκας.

