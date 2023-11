Υγεία - Περιβάλλον

Μακροζωία: Κερδίστε 6 - 10 χρόνια ζωής ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές (βίντεο)

Τα συμπεράσματα των ειδικών και οι κανόνες βάσει των οποίων κάθε άνθρωπος μπορεί να κερδίσει τουλάχιστον 6 χρόνια ζωής!

Η επίβλεψη και η ρύθμιση του βάρους, των επιπέδων σακχάρου και χοληστερόλης στο αίμα, καθώς και της πίεσης, σε συνδυασμό με έναν υγιεινό ύπνο και διατροφή, συστηματική άσκηση και την αποφυγή του καπνίσματος, μπορούν να παρατείνουν τη νεότητα του σώματος, όπως αναφέρουν ειδικοί από τις ΗΠΑ.

Μια έρευνα υποδεικνύει ότι αυτές οι συνήθειες συμβάλλουν στην ενίσχυση της καρδιακής υγείας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επιβραδύνει την βιολογική διαδικασία γήρανσης κατά έξι με δέκα χρόνια.

Τα στοιχεία αυτά, που αντλήθηκαν από μελέτη πάνω από 6.500 ενηλίκων με μέσο όρο ηλικίας 47 ετών, παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της επιστημονικής συνάντησης της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Φιλαδέλφεια.

Οι μελετητές ανέφεραν ότι άτομα με υψηλότερη καρδιαγγειακή υγεία εμφάνιζαν βιολογική ηλικία περίπου έξι χρόνια μικρότερη σε σχέση με την πραγματική τους ηλικία.

«Αυτά τα δεδομένα μας δίνουν μια καλύτερη κατανόηση του πώς η χρονολογική διαφέρει από τη βιολογική ηλικία και πώς η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερο», επεσήμανε ο Donald Lloyd-Jones, ο επικεφαλής της ομάδας που συνέταξε το Life’s Essential 8, το εργαλείο αξιολόγησης υγείας του AHA.

«Ο καθένας επιθυμεί να έχει μακροζωία, αλλά πιο σημαντικό είναι να ζούμε με υγεία για να απολαμβάνουμε μια ζωή ποιότητας για όσο το δυνατόν περισσότερο», πρόσθεσε ο Lloyd-Jones, που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πρόεδρος της AHA. Το Life’s Essential 8 έχει στόχο να καθορίσει την καρδιακή υγεία με βάση τέσσερις παράγοντες τρόπου ζωής και τέσσερις βιολογικούς δείκτες που μπορούν να τροποποιηθούν.

Οι ερευνητές, για να καθορίσουν τη βιολογική ηλικία ενός ατόμου, αξιολόγησαν τον μεταβολισμό, τη λειτουργία των οργάνων και την παρουσία φλεγμονών.

Η φαινοτυπική επιτάχυνση της ηλικίας αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της βιολογικής και της πραγματικής ηλικίας ενός ατόμου, με τις υψηλότερες τιμές να δείχνουν γρηγορότερη βιολογική γήρανση.

Λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς και δημογραφικούς παράγοντες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια υψηλότερη βαθμολογία στο Life’s Essential 8 – δηλαδή καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία – συνδέεται με μια βιολογική ηλικία περίπου έξι χρόνια μικρότερη.

Ο Nour Makarem, αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στο Mailman School of Public Health του Columbia University Irving Medical Centre στη Νέα Υόρκη και συγγραφέας της μελέτης, σχολίασε: «Ανακαλύψαμε ότι η βελτιωμένη καρδιαγγειακή υγεία συνδέεται με την καθυστέρηση της βιολογικής γήρανσης, όπως αυτή καταγράφεται μέσω της φαινοτυπικής ηλικίας.

«Επίσης, διαπιστώσαμε μια σχέση που εξαρτάται από τη δόση – καθώς η καρδιαγγειακή υγεία βελτιώνεται, η βιολογική γήρανση επιβραδύνεται», πρόσθεσε.

Ο Makarem τόνισε: «Η αυστηρότερη τήρηση των κριτηρίων του Life’s Essential 8 και η ενίσχυση της καρδιαγγειακής σας υγείας μπορεί να συμβάλει στην παράταση της νεότητας του σώματός σας και να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο μέλλον».

Τα οκτώ κρίσιμα μέτρα υγείας που προτείνονται από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία περιλαμβάνουν:

Κατανάλωση ισορροπημένης διατροφής

Αύξηση της σωματικής δραστηριότητας

Διακοπή του καπνίσματος

Προώθηση ενός υγιούς μοτίβου ύπνου

Διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους

Ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης

Παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα

Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης

