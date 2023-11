Πολιτισμός

Τελετή λήξης του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας - Ελλάδας (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκδηλώσεων που ήταν αφιερωμένος σε δύο από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του πλανήτη, αλλά και στην σύσφιξη των τουριστικών δεσμών Ελλάδας και Κίνας.

Το βράδυ της Πέμπτης 9 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελετή λήξης του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας με μια συναυλία από την Ορχήστρα Εγχόρδων του Χονγκ Κονγκ. Παρευρέθηκαν και απηύθυναν λόγο ο Πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Σιάο Τζουντσένγκ, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Ελλάδας Μύρων Φλουρής, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Ιατρίδης και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Χονγκ Κονγκ Raistlin Lau.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 500 άτομα από τον πολιτικό, ναυτιλιακό, πολιτιστικό και άλλο χώρο των χωρών μας.

Στην ομιλία του ο Πρέσβης Σιάο Τζουντσένγκ δήλωσε ότι το Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας υλοποίησε την κοινή απόφαση που έλαβαν το 2019 ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα τελευταία δύο χρόνια οργανώσαμε σειρά συναρπαστικών δραστηριοτήτων με θέμα τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, τον διάλογο των πολιτισμών και τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κίνα, οι ηγέτες μας εξέφρασαν για άλλη μια φορά την κοινή τους επιθυμία να προάγουν τις πολιτισμικές ανταλλαγές και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των πολιτισμών. Ελπίζουμε ότι η επιτυχής διοργάνωση του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας θα αποτελέσει μια νέα αφετηρία για τη συνεχή ενίσχυση των ανταλλαγών, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλίας και την εδραίωση της ανάπτυξης των σινοελληνικών σχέσεων στις κοινωνίες μας.

Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Ελλάδας Μύρων Φλουρής δήλωσε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ότι οι πολιτιστικές και τουριστικές ανταλλαγές και η συνεργασία μας μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη γνωριμία με την κουλτούρα και τον πολιτισμό των δύο χωρών, προωθώντας την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των χωρών μας. Χάρη στους δύο αρχαίους πολιτισμούς τους, η Κίνα και η Ελλάδα έχουν πολλές κοινές αξίες. Παρόλο που τις χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις, είναι κοντά στην καρδιά και τον νου. Είμαστε πρόθυμοι να αξιοποιήσουμε την τελετή λήξης του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας ως μια νέα αφετηρία και να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στις πολιτιστικές ανταλλαγές και τη διμερή συνεργασία. Στη συνέχεια, ο ίδιος παρουσίασε συνοπτικά το τουριστικό όραμα της Ελλάδας που προσβλέπει στην προσέλκυση περισσότερων Κινέζων τουριστών.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Χονγκ Κονγκ Raistlin Lau δήλωσε ότι το Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας κατάφερε να εντατικοποιήσει περαιτέρω τις επαφές και τις ανταλλαγές εντός της συνεργασίας της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος». Η Ορχήστρα Εγχόρδων του Χονγκ Κονγκ αποτελεί σημαντικό εκπρόσωπο της κουλτούρας και της τέχνης του Χονγκ Κονγκ. Δίνει παραστάσεις και παρουσιάζει σε όλο τον κόσμο δυτικά κομμάτια ενσωματώνοντας παραδοσιακά ακούσματα της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ συγκεκριμένα, και αφηγείται ιστορίες των τόπων αυτών συσφίγγοντας τους δεσμούς μεταξύ των λαών.

Η συναυλία της τελετής λήξης αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας της Ορχήστρας Εγχόρδων του Χονγκ Κονγκ για το 2023. Η διάσημη Κινέζα βιολονίστα Γιάο Τζουέ και οι μουσικοί της ορχήστρας μάγεψαν το κοινό με τις εκπληκτικές και γεμάτες πάθος ερμηνείες τους. Η Ορχήστρα ερμήνευσαν επίσης το γνωστό ελληνικό κομμάτι «Μια Πόλη Μαγική» και το διάσημο κινέζικο κομμάτι «Σε Αγαπώ Κίνα». Μέσα από τις μελωδίες, τις αισθήσεις και το συναίσθημα έχτισαν μια γέφυρα φιλίας για την προώθηση των διμερών πολιτιστικών ανταλλαγών και έστεψαν το Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας με επιτυχία.

