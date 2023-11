Αθλητικά

40ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Τελετή έναρξης με μηνύματα ειρήνης (εικόνες)

Άνθρωποι του αθλητισμού, της πολιτικής ζωής, του πολιτισμού, αλλά και πλήθος δρομέων και φίλων του δρομικού κινήματος έδωσαν το «παρών» στην τελετή έναρξης.

Στον κατάμεστο αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου του Μαραθώνα και κάτω από τον συννεφιασμένο Αττικό ουρανό πραγματοποιήθηκε σήμερα (11/11) με μεγάλη επιτυχία η τελετή έναρξης του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Άνθρωποι του αθλητισμού, της πολιτικής ζωής, του πολιτισμού, αλλά και πλήθος δρομέων και φίλων του δρομικού κινήματος έδωσαν το «παρών» στο δρώμενο το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο την παραμονή του αγώνα και στο πλαίσιο του οποίο παραδίδεται η φλόγα του Μαραθωνίου της Αθήνας σε αγώνες που μοιράζονται τα ίδια ιδανικά με τον Αυθεντικό. Φέτος, και στο πλαίσιο της επετείου των 60 χρόνων από τη δολοφονία του Βαλκανιονίκη, πολιτικού και ειρηνιστή, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο ΣΕΓΑΣ απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του. Η «ζωντανή φωνή» της Κρήτης, Βασίλης Σκουλάς με τη λύρα του, συνοδεία της κιθάρας του συνθέτη Γιάννη Παπαζαχαριάκη, τραγούδησε το παραδοσιακό ριζίτικο «Ο Διγενής ψυχομαχεί», μπροστά στην προτομή του Λαμπράκη κατά τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας.

Τα φώτα στους αθλητές της πλημμυροπαθούς Θεσσαλίας

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, αφού καλωσόρισε τους αθλητές από όλα τα σωματεία της Θεσσαλίας, που είχαν φιλοξενηθεί από τον ΣΕΓΑΣ,και διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ο καθένας από το μετερίζι του ο,τι μπορεί ώστε η Θεσσαλία να γίνει όπως ήταν πριν τις πλημμύρες και ακόμη καλύτερη ανέφερε στον χαιρετισμό της: «Ένας Ισπανός φιλόσοφος είχε πει ότι όποιος λαός δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό ο ΣΕΓΑΣ αποζητά με κάθε τρόπο να εμπλέξει τη νέα γενιά σ’ αυτή την σπουδή της ιστορίας μέσα από τα γεγονότα που διοργανώνει. Και σήμερα θα απολαύσουμε τα νιάτα του Μαραθώνα στη δική τους παράσταση και θα αποτίσουμε φόρο τιμής στους πεσόντες της θυσίας αυτής που άλλαξε την ροή της ιστορίας, στον άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το πανανθρώπινο αίτημα για ειρήνη με μια μοναδική ερμηνεία ενός ριζικού που χάνεται στα βάθη της παράδοσής μας από τον υπέροχο Βασίλη Σκουλά, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά όπως επίσης και τον κύριο Παπαζαχαριάκη που θα τον συνοδεύσει και με τους νεαρούς λαμπαδηδρόμους μας θα ανάψουμε στην αφετηρία μας μια φλόγα που αντανακλά όσα σημαίνει ο Μαραθώνας για την ανθρωπότητα. Και με ιδιαίτερη συγκίνηση θα παραδώσουμε τη φλόγα στους εκπροσώπους των πόλεων της Λάρνακας και του Κόσιτς της Σλοβακίας για να μεταφέρουν αυτά τα μηνύματα στους δικούς τους μαραθώνιος που διοργανώουν. Στόχος του ΣΕΓΑΣ είναι να αναδεικνύουμε και να επιβεβαιώνουμε ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι ιστορικά αλληλένδετες έννοιες και απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόοδο της συναδέλφωσή και την ειρηνική συμβίωση των λαών», κατέληξε η κυρία Σακοράφα.

«Ως αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού σας καλωσορίζω στον Μαραθώνα, εδώ που ανάβει η "Φλόγα του Μαραθωνίου", ένα σύμβολο παγκόσμιας ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

«Εδώ που οι προγονοί μας έδωσαν μία γενναία μάχη που άλλαξε τον ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Η ξακουστή σε ολόκληρο τον κόσμο μάχη του Μαραθώνα, με τον Μιλτιάδη και τους στρατιώτες τους να γίνονται σύμβολα της παγκόσμια ιστορίας, για τον υπέρτατο αγώνα τους για την ελευθερία, θεμελίωσε τη δημοκρατία χαρίζοντάς την ως το ιδανικό πολίτευμα των σύγχρονων κοινωνιών. Η νίκη τους έμεινε στους αιώνες ως η επικράτηση του σθένους και της γενναιότητας αλλά και ως η υπέρβαση κάθε ανθρώπινου ορίου.

Η Ελλάδα έχει να υπερηφανεύεται ότι ένα δικό της ιστορικό επίτευγμα έγινε η γενεσιουργός αιτία του πολυθρύλητου και πλέον καταξιωμένου αγωνίσματος του Μαραθωνίου. Η υπέρβαση των ορίων, η επιτομή των ανθρώπινων ψυχικών δυνάμεων, η κυριαρχία του πνεύματος στο ταλαιπωρημένο κορμί, η επίτευξη του στόχου όσο επίπονη κι αν είναι, αποτελούν διαδικασίες που εξάγονται από την προσωπική υπέρβαση του καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί!

Αυτό είναι και το μήνυμα του Μαραθωνίου δρόμου! Σε αυτόν τον τόπo γεννήθηκε ο αθλητισμός, οι αξίες του αθλητισμού, πρέπει να το θυμόμαστε πάντα και να είμαστε υπερήφανοι. Επιμονή, υπομονή, αφοσίωση, στοχοπροσήλωση, ευγενής άμιλλα, αυτοβελτίωση, πειθαρχία, σεβασμός, γενναιότητα, τόλμη, αρετή. Όλες οι αρχές που διέπουν το Ευ Αγωνίζεσθαι. Τα μηνύματα που εκπέμπονται από τον Μαραθώνιο, την κλασσική αυθεντική διαδρομή διατρέχουν τους αιώνες και αποτελούν κυρίαρχο αφήγημα στη παγκόσμια ιστορική μνήμη. Δεσμεύομαι πως η πολιτική ηγεσία θα σταθεί αρωγός στις όποιες πρωτοβουλίες ληφθούν για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ήδη έχω μιλήσει με την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα σχετικά με αυτό το θέμα».

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «ο Μαραθώνιος είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός που συνδυάζει τη σύγχρονη με την ιστορική πραγματικότητα και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και εμπειρίας. Τόσο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων όσο και της αρχαίας ιστορίας του τόπου μας. Ο Μαραθώνας μας θυμίζει τη νίκη της ελευθερίας και της δημοκρατίας έναντι της απολυταρχίας, αλλά και την υπέρβαση των ορίων του ανθρώπου. Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλές κρίσεις και προκλήσεις. Αξίζει να αναλογιστούμε το αποτύπωμα του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη και να στείλουμε το δικό μας μήνυμα ειρήνης προς όλους τους λαούς. Οφείλουμε να επιδείξουμε τη δύναμη της θέλησης για την ειρήνη και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος μέσα από τη διαρκή προσπάθεια και τον αγώνα όπως ακριβώς ο μαραθωνοδρόμος πασχίζει να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Με την ευκαιρία του 40ου Μαραθωνίου υποδεχόμαστε και τον Ολυμπιονίκη Βαντερλέι ντε Λίμα, ο οποίος μας έδειξε το μεγαλείου του αθλητικού πνεύματος το 2004. Εύχομαι ο ολυμπιακός Μαραθώνιος να διεξάγεται εδώ κάθε τέσσερα χρόνια, ανεξάρτητα από το ποια πόλη θα φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Και ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης είπε: «Νιώθουμε συγκίνηση, ρίγος και υπερηφάνεια κάθε φορά που βρισκόμαστε ένα 24ωρο μακριά από το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χώρας, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και μάλιστα σε έναν ιερό τόπο με συμβολισμούς πανανθρώπινους που σχετίζονται με τη δημοκρατία και την ελευθερία. Θεωρώ ότι ο 40ος Μαραθώνιος θα μεταφέρει στην παγκόσμια κοινότητα της αξίες αυτές και θα τις επικαιροποιήσει. Θα πρέπει να χειροκροτήσουμε τη μεγάλη προσπάθεια των αθλητών, των εθελοντών και όσων συμβάλλουν σε αυτό. Η Περιφέρεια Αττικής έδωσε όλες της τις δυνάμεις για να έχουμε ασφαλείς διαδρομές και διευκολύνουμε το μεγάλο έργο του ΣΕΓΑΣ.

Επιστροφή στις αξίες της Μάχης του Μαραθώνα

Στη συνέχεια ο κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης, Αλέξης Κωστάλας, έδωσε τη σκυτάλη, στους 50 μαθητές του δημοτικού σχολείου Μαραθώνα, οι οποίοι ήταν και οι πρωταγωνιστές του δρώμενου που σκηνοθέτησε ο Νίκος Γκεσούλης σε κείμενο του Θανάση Σκρουμπέλου και μουσική του Γιώργου Βαρσαμάκη. Τα παιδιά τοποθέτησαν τα σχολικά τους σακίδια μπροστά από τον Τύμβο σχηματίζοντας το σύβολο της ειρήνης και πήραν τη θέση τους για το μάθημα Ιστορίας που θα ακολουθούσε. Ο ηθοποιός Ηλίας Γκογιάνος «ταξίδεψε» στον χρόνο μεταφέροντας στα παιδιά μέσα από τη γλαφυρή αφήγησή του τα γεγονότα της Μάχης του Μαραθώνα, τις αξίες και τα ιδανικά που τη συνοδεύουν, ενώ το δρώμενο έκλεισε με τον δοξαστικό ύμνο που ερμήνευσε ο Κωνσταντίνος Σκούντζος. Από τα χέρια των πρωταγωνιστών του δρώμενου παραδόθηκε η φλόγα του Μαραθωνίου στο πρώτο από τα 16 ζευγάρια της λαμπαδηδρομίας, που αποτελούσαν ο εκ των κορυφαίων Ελλήνων μαραθωνοδρόμων Σπύρος Ανδριόπουλος και ο Γρηγόρης Λαμπράκης, εγγονός του ειρινιστή και πρωταθλητή του μήκους.

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης δήλωσε: «Φέτος συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από τη δολοφονία του παππού μου, Γρηγόρη Λαμπράκη και έχουμε την επέτειο των 40 χρόνων του Μαραθωνίου. Εϊναι μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια είμαι πρώτος λαμπαδηδρόμος, ωστόσο δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος με όσα συμβαίνουν στον κόσμο και ειδικότερα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσα τους παιδιά, χάνουν τη ζωή τους και δεν ξέρουν αν θα ζουν το επόμενο δευτερόλεπτο. Δυστυχώς η Ευρώπη όχι μόνο σφυρίζει αδιάφορα αλλά ρίχνει και κροκοδείλια δάκρυα. Εύχομαι του χρόνου και κάθε αλλη χρονιά, που θα είμαστε εδώ να επικρατει ειρήνη στον κόσμο, αλλά δεν αρκούν μόνο οι ευχές χρειάζεται και η δική μας προσπάθεια».

Το ρυθμό στους λαμπαδηδρόμους έδωσε σύνολο κρουστών που αποτελείται από μέλη του ΚΕΘΕΑ. Τα ζευγάρια των λαμπαδηδρόμων αποτέλεσαν:

Γιάννης Κυριαζής – Νίκος Σταματονικολός

Φλώρα Ρεντούμη- Ραφαέλα Σπανουδάκη και Θεόφιλος Κοντογιάννης

Γεωργία Δεσπολλάρη- Χαρούλα Χατζηδημητρίου

Λουκάς Πρωτονοτάριος-Ελπίδα Γιαννοπούλου

Σπύρος Βασδέκης -Χριστίνα Ντουλέ

Δημήτρης Τσίτσος-Στέλιος Πρασσάς

Μαρία Μαγκούλια- Στέλιος Σαφράς

Μαρία Ανδρεάδη-Παναγιώτης Σωτηριάδης

Αγνή Μπουρουτζίκα-Ελευθερία Μήτσου

Μαρία Σπύρου- Ελένη Καμπέρη- Χριστινα Στρίδα- Εμμανουέλα Χειρακάκι

Βασίλης Κουσκουρίδας- Γιάννης Νϊνος

Ελένη Οικονόμου- Μαρίνα Παβλενκόβα

Παναγιώτης Ρουσέας- Κλεοπάτρα Δερματάκη

Ανδρέας Σταματονικολός- Θεοφανία Τόλη

Το τελευταίο ζευγάρι λαμπαδηδρόμων, οι Φώτης Ζησιμοπουλος- Αλέξανδρος Παπαμιχαηλ, ήταν και εκείνο που άναψε τον βωμό στην αφετηρία του Μαραθωνίου, ενώ η φλόγα παραδόθηκε και στους μαραθωνίους της Λάρνακας της Κύπρου και του Κοσίτς της Σλοβενίας.

Παρόντες μεταξύ άλλων στην εκδήλωση ήταν οι Πάκο Μποράο (πρόεδρος της AIMS), Μαρσέλα Χανούσοβα (πρέσβης της Σλοβακίας στην Ελλάδα), Ανδρέας Βιλλά (δήμαρχος Λάρνακας), Εμμανουήλ Βικέλλης (δήμαρχος Μήλου), Αθανάσιος Ζαννιάς (γραμματέας τομέα αθλητισμού ΠΑΣΟΚ), Σταύρος Τάσσος (πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Ύφεσης για την Ειρήνη, εκπρόσωπος των τριών σωμάτων ενόπλων δυνάμεων, Γιώργος Καραμέρος (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ).

