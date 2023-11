Κόσμος

Ισλανδία - Έκρηξη ηφαιστείου: Εκκενώθηκε παραθαλάσσια κωμόπολη (εικόνες)

Προειδοποίηση για τους κατοίκους εξέδωσαν οι Αρχές για επικείμενο κίνδυνο από την ενεργοποίηση του ηφαιστείου.

Οι αρχές της Ισλανδίας ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι προετοιμάζονται για μια πιθανή ηφαιστειακή έκρηξη στα νοτιοδυτικά του νησιού εντός των ερχόμενων ημερών, έπειτα από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν και τις ενδείξεις μετακίνησης του μάγματος υπογείως.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας ανέφερε ότι υπάρχει «σημαντικός» κίνδυνος έκρηξης στη χερσόνησο Ρέικιανες ή κοντά σε αυτήν λόγω του ρυθμού με τον οποίο κινείται το μάγμα. «Η πιθανότητα έκρηξης αυξήθηκε από σήμερα το πρωί και μια έκρηξη μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή εντός των επόμενων ημερών», τόνισε.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας διέταξε τη νύχτα την εκκένωση του Γκρίνταβικ, μιας παραθαλάσσιας κωμόπολης και κέντρου αλιείας, περίπου 3.000 κατοίκων.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις σε ακατοίκητες περιοχές της χερσονήσου Ρέικιανες. Η επόμενη εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από τον υποθαλάσσιο χώρο στα νοτιοδυτικά του Γκρίνταβικ.

Το μάγμα υπολογίζεται ότι βρισκόταν σε βάθος μικρότερο των 800 μέτρων, από τα 1.500 μέτρα που είχε μετρηθεί νωρίτερα.

Την Πέμπτη, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας έκλεισε η γεωθερμική πηγή Blue Lagoon, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού.

Στο Ρέικιανες, στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, σημειώνονται συχνά σεισμοί και εκρήξεις ηφαιστείων. Τον Μάρτιο του 2021 ένα συντριβάνι λάβας εκτοξεύτηκε θεαματικά από μια ρωγμή μήκους 500-750 μέτρων στην περιοχή του ηφαιστειακού συστήματος Φαγκραντάλσφιαλ. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίστηκε για έξι μήνες εκείνη τη χρονιά ενώ τον Αύγουστο του 2022 έγινε άλλη μια έκρηξη που κράτησε τρεις εβδομάδες.

Το ηφαίστειο Φαγκραντάλσφιαλ παρέμενε ανενεργό επί 6.000 χρόνια πριν από τις πρόσφατες εκρήξεις.

