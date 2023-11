Πολιτισμός

“Εδώ Τουρκία”: Λειτουργεί ξανά η εκκλησία στο Μπαλίνο (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου μας μεταφέρουν εικόνες και μηνύματα από την ανακαίνιση και επαναλειτουργία του ναού, που ήταν ερειπωμένος για πολλά χρόνια.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, στο νέο επεισόδιο της μας παρουσιάζει την αναγέννηση ενός ναού στην Κωνσταντινούπολη, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στο Μπαλίνο.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Μια εκκλησία ξεχασμένη. Ήταν ερειπωμένη για αρκετά χρόνια αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα και τώρα ήρθε η ώρα να ζωντανέψει και πάλι. Ανακαινίσθηκε με τις δωρεές πιστών και κοινοτήτων αλλά κυρίως με τη γενναιόδορη χορηγία του Κωνσταντινουπολίτη επιχειρηματία Βύρωνα Νικολαΐδη».

