Γάζα: στην Αίγυπτο η οικογένεια των Ελλήνων που ήταν στον Άγιο Πορφύριο

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για την επταμελή οικογένεια Ελλήνων που είχε βρει καταφύγιο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου.

«Κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών, οικογένεια επτά ατόμων που διέμενε στο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στην πόλη της Γάζας, διήλθε σήμερα από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Οι πέντε Έλληνες πολίτες και οι συγγενείς τους βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο και θα προγραμματιστεί η μετάβασή τους στην Ελλάδα στο αμέσως προσεχές διάστημα», προσθέτει.

