ΣΥΡΙΖΑ – Δραγασάκης: Ο Κασσελάκης εκλέχθηκε δημοκρατικά, αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά

Το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια ανάρτηση για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στο κόμμα.

Σε αιχμηρή ανάρτηση απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, προχώρησε ο Γιάννης Δραγασάκης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναφέρει ότι ο κ. Κασσελάκης δεν απάντησε ποτέ στην επιστολή που του είχε στείλει θεσμικά πριν λίγες ημέρες «για μια ενωτική διέξοδο από την κρίση του κόμματος» και πως ούτε αυτή έφτασε στα μέλη της ΠΓ και της ΚΕ όπως είχε ζητήσει από τη γραμματεία του κόμματος. «Πρόκειται για νέα αντιδημοκρατικά ήθη και αλαζονικές συμπεριφορές που με κάνουν να πιστεύω ότι ο νέος πρόεδρος έχει κάνει τις επιλογές του και αυτές είναι βαθιά διχαστικές και τραυματικές», σχολιάζει.

Προσθέτει ότι «ο Στέφανος Κασσελάκης εξελέγη τυπικά δημοκρατικά, αλλά πορεύεται ουσιαστικά αντιδημοκρατικά» και πως «η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά για κάθε δημοκρατικό πολίτη, καθώς φαίνεται να αγνοεί βασικές αρχές της δημοκρατίας και του νομικού πολιτισμού». Σε αυτό το πλαίσιο τονίζει ότι η αποχώρηση του από τη συνεδρίαση «μαζί με πολλά άλλα μέλη, ήταν «επιβεβλημένη πράξη αξιοπρέπειας».

Ο κ. Δραγασάκης σχολιάζει ότι δεν ξέρει «πόσα περιθώρια υπάρχουν ακόμη, ώστε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κόμμα της Αριστεράς», για να υπογραμμίσει: «Εκείνο πάντως που έγινε σαφές το διήμερο αυτό είναι ότι η "νέα ελπίδα" που με αγωνία επιζητούν η κοινωνία και η χώρα μπορεί να αναγεννηθεί μόνο μέσα από την ανασύνταξη και ανασύνθεση του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου». Προσθέτει δε ότι «στη φάση που είμαστε, αυτό απαιτεί αυτενέργεια, συλλογικές πρωτοβουλίες και συντονισμένες δράσεις μέσα κι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως μέσα στην κοινωνία».





