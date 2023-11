Πολιτισμός

Ελένη Γερασιμίδου: Συνελήφθησαν ο σύζυγος και η κόρη της γιατί σήκωσαν τη σημαία της Παλαιστίνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις από τον πρόεδρο του ΣΕΗ και το ΚΚΕ για τη σύλληψη του Αντώνη και της Αγγελικής Ξένου.

-

Χειροπέδες στους ηθοποιούς Αντώνη και Αγγελική Ξένου πέρασαν οι αστυνομικοί, σύμφωνα ανάρτηση του προέδρου του ΣΕΗ και βουλευτή της «Πλεύσης Ελευθερίας», Σπύρου Μπιμπίλα.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, οι δύο ηθοποιοί, σύζυγος και κόρη της Ελένης Γερασιμίδου, συνελήφθησαν όταν ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία από το αυτοκίνητό τους.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το ΚΚΕ καταδικάζει το πογκρόμ που έχουν εξαπολύσει από το πρωί κυβέρνηση και αστυνομία εναντίον των πολύμορφων και συμβολικών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για τη σφαγή στη Γάζα, κατά τη διάρκεια του Μαραθώνιου Αγώνα Δρόμου, με αποτέλεσμα την προσαγωγή δεκάδων Παλαιστινίων.

Θύματα αυτής της επιχείρησης υπήρξαν και οι ηθοποιοί Αντώνης και Αγγελική Ξένου, οι οποίοι προσήχθησαν και κρατήθηκαν στη ΓΑΔΑ «για εξακρίβωση στοιχείων», επειδή πέρασαν έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία έχοντας αναρτήσει μια παλαιστινιακή σημαία στο αυτοκίνητό τους.

Η πλήρης ευθυγράμμιση της κυβέρνησης με το κατοχικό κράτος του Ισραήλ και η εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό είναι σε πλήρη αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα και γι’ αυτό επιστρατεύει την τρομοκρατία και την καταστολή. Επιδιώκει να φιμώσει κάθε έκφραση αγωνιστικής κινητοποίησης, ακόμα και συμβολικές ενέργειες αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Οι σημερινές εκδηλώσεις αλληλεγγύης αποδεικνύουν ότι το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» θα ακουστεί ακόμη πιο δυνατά!».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Σκηνοθετών και Δημιουργών ,στην οποία αναφέρεται: «Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 η αστυνομία προχώρησε στην απαράδεκτη και τρομοκρατική προσαγωγή του ηθοποιου Αντώνη Ξένου και της σκηνοθετης - ηθοποιόυ Αγγελική Ξένου επειδή έκαναν το έγκλημα να περάσουν έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία έχοντας αναρτήσει μια παλαιστινιακή σημαία στο αυτοκίνητό τους! Η αστυνομία ακινητοποίησε το αυτοκίνητο του Αντώνη Ξένου στο ύψος της Λ. Αλεξάνδρας, λίγο πριν τη ΓΑΔΑ. Παρά το γεγονός ότι οι δυο καλλιτέχνες δήλωσαν την ταυτότητά τους και ενώ έγινε εξακρίβωση και του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί τους οδήγησαν στη ΓΑΔΑ όπου μάλιστα, τους αφαίρεσαν και τα κινητά για να κοπεί κάθε επικοινωνία. Όπως διαπίστωσαν κατά την προσαγωγή τους οι δυο καλλιτέχνες, στον ίδιο χώρο στη ΓΑΔΑ βρίσκονταν δεκάδες Παλαιστίνιοι που επεσαν θύματα πογκρόμ που ειχαι εξαπολύσει από το πρωί το η αστυνομία, προκειμένου να αποτρέψουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη. Διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε την απαράδεκτη αστυνομική επιχείρηση και τη στοχοποίηση των συναδέλφων. Είναι βαρύτατες οι ευθύνες της κυβέρνησης στην καλλιέργεια κλίματος “μακαρθισμου”. Μόνο οργή και αποστροφή προκαλούν μας προκαλουν τέτοιες κινήσεις!».





Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ – Δραγασάκης: Ο Κασσελάκης εκλέχθηκε δημοκρατικά, αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά

Χανιά: Κοριτσάκι τραυματίστηκε στη σκάλα του πλοίου

Εύη Βατίδου - Τροχαίο: Κρατούμενη για τον εμβολισμό μηχανής στη Γλυφάδα