Κούλογλου στον ΑΝΤ1: Θα παραδώσω την έδρα μου αν ο Κασσελάκης παραδεχθεί ότι…

«Ο Κασσελάκης λειτουργεί ως Πρόεδρος πολυεθνικής γιατί αυτό ξέρει να κάνει», δήλωσε και προέβλεψε πως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί στις ευρωεκλογές να είναι τρίτος ή και χαμηλότερα.

Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς αν πρόκειται να παραδώσει την έδρα του όπως του έχει ζητηθεί από τον κ. Κασσελάκη, είπε ότι «το ερώτημα αυτό έχει απαντηθεί. Έχω ψηφιστεί από 200.000 πολίτες και νομίζω ότι έχω τιμήσει την ψήφο τους με τη μέχρι τώρα πορεία μου στην Ευροβουλή. Άλλωστε εγώ έχω παραμείνει πιστός στις θέσεις μου, ο κ. Κασσελάκης έχει απομακρυνθεί από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ».

Και στη συνέχεια συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, «θα παραδώσω την έδρα μου αν ο κ. Κασσελάκης παραδεχθεί ότι αυτά που είπε στον ΣΕΒ είναι οι πραγματικές του θέσεις. Να κάνει την αυτοκριτική του και να παραδεχθεί ότι οι θέσεις του δεν έχουν σχέση με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ».

«Εγώ δεν ήμουν ποτέ μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργάστηκα ως ανεξάρτητος όπως μου ζητήθηκε. Αν πήγαινε σε άλλο πολιτικό χώρο τότε ναι θα ήμουν υποχρεωμένος να παραδώσω την έδρα μου», ανέφερε στη συνέχεια, ενώ ερωτηθείς αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με ένα κόμμα που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί από τα στελέχη που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «θα μπορούσα να συνεργαστώ και πάλι ως ανεξάρτητος αν οι θέσεις μας είναι κοντά και κινούνται στον χώρο της σύγχρονης οικολογικής Αριστεράς».

«Ο Καασσελάκης νομίζει ότι είναι το παν στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι πρέπει να γίνεται ότι αυτός λέει. Το δημοψήφισμα που ζήτησε ήταν λάθος κίνηση, οι διαφωνούντες θα έφευγαν μόνοι τους», είπε ο κ. Κούλογλου για να συμπληρώσει, «αρχικά είχα πει ότι με Πρόεδρο τον Κασσελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ από ροκ συγκρότημα θα γινόταν ποπ. Τώρα νομίζω ότι απλώς σβήνει ο ήχος…».

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στις επόμενες ευρωεκλογές, μπορεί να είναι τρίτο κόμμα η ακόμη και χαμηλότερα.

Τέλος και μεταξύ άλλων, παρατήρησε ότι «ο Κασσελάκης δε λειτουργεί ως πολιτικός, αλλά ως Πρόεδρος πολυεθνικής, γιατί άλλωστε αυτό είναι που ξέρει να κάνει».





