Κοινωνία

Συγγρού - μποτιλιάρισμα: Κίνηση “ρεκόρ”... από το 2016

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς λίγες σταγόνες βροχής και η μαζική χρήση ΙΧ ήρκεσαν για να παραλύσει το σύνολο της κρίσιμης οδικη΄ς αρτηρίας, από την παραλία μέχρι και το Κουκάκι.

-

Προβλήματα και ταλαιπωρία στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ανδρέου Συγγρού και συνολικά στους δρόμους της Αττικής, επέφερε η ασθενής βροχή που έπεσε το πρωί της Δευτέρας. Στη λεωφόρο καταγράφηκε «ιστορικό ρεκόρ κίνησης», όπως το έθεσε ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής Κίμων Λογοθέτης, μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά.

«Είναι ένας δρόμος ελευθέρας ροής 6,2 χλμ συνολικά και έχει κίνηση σε όλο της το μήκος. Δηλαδή η κίνηση ξεκινάει από το ΦΙΞ και φτάνει μέχρι το Φαληρικό Δέλτα. Τα αυτοκίνητα στο ανοδικό ρεύμα κινούνται λίγο παραπάνω από την ταχύτητα βαδίσματος», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Τελευταία φορά που είδαμε έτσι την Συγγρού ήταν όταν είχε επισκεφθεί την Αθήνα ο Μπαρακ Ομπάμα» προσέθεσε, εννοώντας ότι αυτή τη φορά δεν έχει συμβεί κάποιο έκτακτο συμβάν, παρά μόνο η βροχόπτωση. «Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσει κάποιος και βρίσκεται τώρα στο Φαληρικό Δέλτα και πηγαίνει βόρεια, τότε μέχρι το Μαρούσι θα κινηθεί σημειωτόν σε όλο του τον άξονα», ανάφερε ενδεικτικά ο κ. Λογοθέτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στη Γερμανία και συνάντηση με Σολτς

Νετανιάχου σε Αμερικανούς: Ο πόλεμος στη Γάζα είναι και δικός σας

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες