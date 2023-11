Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Ιωαννίδης

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Πότε θα γίνει η κηδεία του. Το "αντίο" της ΕΣΗΕΑ.

Έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο ο δημοσιογράφος Κώστας Ιωαννίδης, σε ηλικία 71 ετών. H κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, στις 11:00 στο Νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου.

Ποος ήταν ο Κώστας Ιωαννίδης

Σύμωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, "ο Κώστας Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Λυών στη Γαλλία.

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, εργάστηκε ως καθηγητής στα ΤΕΙ της Αθήνας και στη συνέχεια στη Μέση Εκπαίδευση. Συμμετείχε σε επιτροπές του Τμήματος Ελληνοπαίδων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας και συνέβαλε στην έκδοση του περιοδικού "Αερόστατο" στο οποίο έγραφε και θέματα Φυσικής σε μορφή κόμικς.

Γρήγορα κατάλαβε ότι τον ενδιέφερε ο χώρος των εντύπων και δημιούργησε ένα μαθητικό περιοδικό με τίτλο "Σκράτς" και ένα τοπικό με τίτλο "Ειλικρινά δικό σας". Η γνωριμία του με τη δημοσιογραφία τον επηρέασε καταλυτικά και προσανατόλισε τις προσπάθειές του στο ρεπορτάζ. Αρχικά ήταν το δημοτικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια, λόγω των γνώσεών του στην στατιστική, το χρηματιστηριακό ρεπορτάζ.

Το 1998 είχε την τηλεοπτική εκπομπή "Οικονομικές Σελίδες" στο "Tele City" αλλά η πραγματική του προτίμηση ήταν ο γραπτός λόγος. Το 1999 προσελήφθη ως χρηματιστηριακός συντάκτης και αρθογράφος στην εφημερίδα "Ναυτεμπορική", αφήνοντας τη συνεργασία του με τα ραδιόφωνα "Alpha Sport" και "Alpha News". Από το πρώτο τεύχος του ένθετου "e-working" της εφημερίδας, συμμετείχε με μόνιμες στήλες για τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά των μετοχών της Νέας Οικονομίας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το 2002 καθιέρωσε τη γνωστή χρηματιστηριακή στήλη "Σοφόν το Ασαφές" όπου υπέγραφε με το χαρακτηριστικό "Σοφοκλής ο Β’, κατά κόσμον Κώστας Ιωαννίδης".

Τα τελευταία χρόνια, τόσο από τις στήλες του στην εφημερίδα και το site όσο και από την τηλεόραση, ανέλυε τα αποτελέσματα του ελληνικού χρηματιστηρίου και των ξένων χρηματιστηριακών αγορών. Λόγω των καθημερινών και έγκυρων εκτιμήσεών του για τη δυναμική των αγορών καθώς και των αναλύσεών του μέσω του "Naftemporiki TV" είχε αποκτήσει πιστό κοινό.

Στη "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" παρέμεινε έως το τέλος, δίνοντας δυναμικό παρών στις δημοσιογραφικές επάλξεις μέχρι και λίγες ώρες πριν από το θάνατό του, αφού πάλεψε σκληρά και με αξιοπρέπεια την ασθένεια που τον κατέβαλε τα τελευταία χρόνια.

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους του και ιδιαιτέρως τις δύο πολυαγαπημένες κόρες του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο".

