Ελληνοτουρκικά - ΜΟΕ: Τι συμφώνησαν Αθήνα και Άγκυρα

Τι αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση για τον διμερή διάλογο σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Σε συμφωνία κατέληξαν Ελλάδα και Τουρκία για την εφαρμογή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2004 όπως αυτά είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, στην Άγκυρα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες στην Άγκυρα διήρκησαν 8 ώρες και στη συνέχεια ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ παρέθεσε δείπνο στις δύο αντιπροσωπείες.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Θεοχάρης Λαλάκος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, και οι δύο αντιπροσωπείες αποτελούνταν από πρεσβευτές, υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τα ΜΟΕ του 2004 για τα οποία οι αρμόδιες αρχές είχαν συμφωνήσει προηγουμένως και επιτεύχθη συμφωνία για την εκ νέου εφαρμογή τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει ότι «η εν λόγω συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα. Και τα δύο μέρη αποφάσισαν τη δημιουργία ενός Μηχανισμού (Σημείο Επαφής) με στόχο την διευκόλυνση της εφαρμογής των ΜΟΕ για τα οποία συμφώνησαν»

Η επόμενη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.

