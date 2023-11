Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Συναγερμός για πιστόλι και σφαίρες σε δέμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δέμα με το όπλο και τις σφαίρες εντοπίστηκε απ0ό υπάλληλο εταιρείας σεκιούριτι.

-

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (13/11) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν εντοπίστηκε ένα πιστόλι μέσα σε ένα δέμα, το οποίο είχε προορισμό τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου του Ελ. Βενιζέλος, εντοπίστηκε από υπάλληλο εταιρείας σεκιούριτι κατά την διάρκεια του ελέγχου X-ray, ένα χάρτινο δέμα, που είχε προορισμό τις ΗΠΑ, και εντός αυτού υπήρχε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο.

Αφού αποσφραγίστηκε το δέμα, παρουσία του υπαλλήλου της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, βρέθηκε ένα πιστόλι 9 χιλιοστών, ένας γεμιστήρας και επτά σφαίρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το δέμα που περιείχε το όπλο παραδόθηκε στις 7 Νοεμβρίου σε πρακτορείο των ΕΛΤΑ Αθηνών στην οδό Μητροπόλεως.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Έφυγε κομμάτι από τσουλήθρα και τραυμάτισε 8χρονο

Σύρος: Πέφτουν σοβάδες από τα ταβάνια σχολείου – Μαθητής πήγε στο νοσοκομείο (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Τραμ παρέσυρε πεζό