Στίβος: Εκτός ο Τεντόγλου από την πεντάδα για τον κορυφαίο αθλητή για το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου (World Athletics) ανακοίνωσε τα ονόματα των πέντε φιναλίστ για το φετινό βραβείο του κορυφαίου αθλητή για το 2023.

-

Η Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου (World Athletics) ανακοίνωσε στις 13/11 τα ονόματα των πέντε φιναλίστ για το φετινό βραβείο του κορυφαίου αθλητή για το 2023.

«Οι πέντε αθλητές, που εκπροσωπούν τέσσερις χώρες από τέσσερις ομοσπονδίες περιοχής, πέτυχαν εντυπωσιακές επιδόσεις σε μια σειρά από αγωνίσματα στίβου το 2023, κερδίζοντας τίτλους και σπάζοντας παγκόσμια ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Βουδαπέστη, μεγάλες συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The names of the five finalists for Men’s World Athlete of the Year honours have been confirmed, as the countdown to the #AthleticsAwards continues.



Press release ??