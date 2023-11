Life

Σπύρος Φωκάς: Ζεϊμπέκικο μπροστά στο φέρετρο χόρεψε η σύζυγός του (εικόνες)

Το ξέσπασμά της Λίλιαν Φωκά για εκείνους που «αφήνουν τους ηθοποιούς να πεθάνουν στην ψάθα».

Τον Σπύρο Φωκά αποχαιρέτησαν, συγγενείς και φίλοι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Πρώτες στην κηδεία του ηθοποιού έφτασαν η σύζυγός του Λίλιαν και η θετή κόρη του, Κωνσταντίνα, ντυμένες με λευκά σακάκια.

Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου σε ηλικία 86 ετών. Ο Σπύρος Φωκάς έδινε για πολύ καιρό, τη δική του μάχη σε κέντρο αποκατάστασης, όπου και διέμενε τους τελευταίους μήνες, έχοντας έρθει αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων, με σοβαρά αναπνευστικά και κινητικά προβλήματα.

Όπως είχε γίνει γνωστό, σύμφωνα και με την τελευταία επιθυμία του ηθοποιού, η σορός του μεταφέρθηκε από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Φεύγοντας από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, η Λίλιαν Φωκά θέλησε να τιμήσει τον εκλιπόντα σύζυγό της με ζωντανή μουσική και έναν χορό, και συγκεκριμένα ένα ζεϊμπέκικο, με την ίδια να βγάζει το σακάκι της και να «ξορκίζει» με αυτή της την κίνηση τον θάνατο Στη συνέχεια, η σύζυγός του ξέσπασε εναντίων όσων δεν σέβονται τους ηθοποιούς, «αφήνοντάς τους να πεθάνουν στην ψάθα» και τόνισε πως θα δώσει τον δικό της αγώνα για να μη συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

