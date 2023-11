Κόσμος

Οζέλ: Η γιαγιά μου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη - Είμαι δίπλα στους Θρακιώτες της Τουρκίας!

Επίσκεψη στα Κατεχόμενα θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη ο νέος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, επ’ ευκαιρία και της 40ης επετείου «ίδρυσης» του ψευδοκράτους.

Στα Κατεχόμενα πάει αύριο ο νέος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ, για την 40η επέτειο ‘του ψευδροκράτους, σύμφωνα με ανακοίνωση του

«Ως πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και μελλοντικός πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, θα πραγματοποιήσω αύριο την πρώτη μου επίσκεψη στην ‘τδβκ’», αναφέρει στη ανακοίνωσή του προσθέτοντας επίσης ότι στις 25 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 25 Νοεμβρίου, για την επέτειο της, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρεόυ

Ozgur Ozel:



Yar?n KKTC'nin 40. y?l donumu. Yar?n ziyareti gerceklestirecegiz.



Ilk f?rsatta ikinci ziyaretimizi de Azerbaycan'a gerceklestirecegiz. Ben Genel Baskan olarak ziyaret edecegim ve iliskilerimiz olmas? gerektigi gibi olacak.



25 Kas?m'da da Bosna'da olacag?m. Bundan… pic.twitter.com/7xEBKFVSnm — gdh (@gundemedairhs) November 14, 2023

«Ως άνθρωπος που η γιαγιά του γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ο παππούς του στα Σκόπια, ως γόνος αυτής της περιοχής, από εδώ και στο εξής θα είμαστε με τα Βαλκάνια και με τους όμορφους Θρακιώτες της χώρας μας, που έχουν ρίζες εδώ, και με τους μετανάστες σε όλη τη γεωγραφία μας. Θα είμαστε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, θα είμαστε στα Σκόπια, θα είμαστε στην Ελλάδα, θα είμαστε όπου χρειαστεί. Θα διατηρήσουμε κάθε σχέση νωπή», αναφέρει.

