“Κιβωτός του κόσμου”: Ανατροπή στην... ανατροπή για ασέλγεια σε ανήλικο από τον πατέρα Αντώνιο

Η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων που είχαν κάνει καταγγελίες για ασέλγεια, μιλά για πλαστά στοιχεία. Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Οι δικηγόροι του Πατέρα Αντώνιου κατέθεσαν συμπληρωματικό υπόμνημα με επιστολές βασικών μαρτύρων, που φέρονται να αναιρούν τις αρχικές καταθέσεις τους.

Διαψεύδει η μητέρα του 15χρονου τροφίμου της Κιβωτού, που κατήγγηλε τον πατέρα Αντώνιο για ασέλγεια, ότι με επιστολή της - η οποία συμπεριλαμβάνεται στο συμπληρωτικό υπόμνημα που κατέθεσε χθες ο ιδρυτής της οργάνωσης – φέρεται να καταθέτει ότι το παιδί της είπε ψέματα!!!

- Δημοσιογράφος: Συμπεριλαμβάνεται κάποια επιστολή σας στο απολογητικό υπόμνημα του πΑντωνίου, ισχύει αυτό;



- Μητέρα: Όχι, δεν ισχύει, είναι πλαστή. Σήμερα, σήμερα τα έμαθα και εγώ, και είμαι στα δικαστήρια

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η φερόμενη επιστολή της μητέρας είναι η παρακάτω, η οποία φέρει σφραγίδα και βεβαίωση από ΚΕΠ της Λάρισας με ημερομηνία 17 οκτωβρίου του 2023

“… σε μία επίσκεψη που πήγα να τον δω μου εμπιστεύτηκε πως ουδέποτε άπλωσε χέρι ο πάτερ Αντώνιος και όλα αυτά για βιασμούς “που με βάλανε και είπα ήτανε ψέμα που οργανώσανε κάτι παιδιά από τη κιβωτό” και του τάξανε ότι με αυτό τον τρόπο θα έρθει πίσω σε εμένα»

… θα πάμε στην δικαιοσύνη για το ψευδές δημοσιευμα ότι εχουμε κάνει ανάκληση των καταθέσεων μας

Οι δικηγόροι του πατέρα Αντωνίου στο συμπληρωματικό υπόμνημα φέρεται να συμπεριέλαβαν επιστολή και βίντεο του 15χρονου, ο οποίος φέρεται να αναιρεί την αρχική του καταγγελία!

«Ο πάτερ ποτέ δεν με έχει πειράξει και μου έχει φερθεί σαν πατέρας μου και θέλω να ζητήσω ένα τεράστιο συγνώμη και με κάποιον τρόπο θέλω αυτό να πάει στα χέρια του για όλο αυτό το κακό που δημιούργησα χωρίς να το θέλω γιατί και εγώ σαν χαζός άκουσα και έπεσα σε παγίδα του Γ*** διότι μου έταξε ότι θα πάρω λεφτά και θα πάω στην μαμά μου» φέρεται να είπε ο 15χρονος

- Δημοσιογράφος: Φέρεται πως και το παιδί με μια χειρόγραφη επιστολή να ανατρέπει την αρχική του κατάθεση

- Μητέρα: Αυτό δεν το έχω δει ακόμη, όταν θα το δω τότε θα μιλήσω, πρώτα να μιλήσω με τον ίδιο. Δεν το γνωρίζω, θα το δει το δικαστήριο αυτό. Θα ψάξει εις βάθος

Φίλος πάντως του ιδρυτή της Οργάνωσης και ο άνθρωπος που τον φιλοξενεί μετά την εκδίωξή του από την Κιβωτό, υποστηρίζει ότι ο πατέρας Αντώνιος έχει και άλλα στοιχεία που θα αποδείξουν την αθωότητά του!

Έχετε λάβει το 1/10 ακομη, είναι και άλλα στοιχεία για τα παιδιά, που τι έχουνε περάσει ένα χρόνο τώρα, που είναι η νέα διοίκηση. Αυτά (οι επιστολές) είναι αλήθεια και πρέπει να βοηθήσετε, να μην ξανα δικτυώσουνε αυτοί που τους πιέζανε, ώστε να αλλάξουνε τα δεδομένα. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα»

Τα νέα στοιχεία που φέρεται να δημιουργούν νέα δεδομένα στην υπόθεση, έφτασαν στις εισαγγελικές αρχές στο παρα πέντε της έκδοσης του βουλεύματος για τις κατηγορίες ασέλγειας, οι οποίες θα καθίσουν στον σκαμνί τον ιδρυτή της Κιβωτού.

