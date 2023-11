Αθλητικά

ECL: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη για τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι, όπου αντιμετώπισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

-

Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός, στην ιστορική αλλά... άδεια «Χάλα Πιονίρ» ή “Aleksandar Nikolic Hall” του Βελιγραδίου, επικρατώντας της Μακάμπι, με 79-74, για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Μετά την εντός έδρας ήττα από την Μπασκόνια και παρά την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοβ στο «5» και του Σακίελ ΜακΚίσιλ, ο Ολυμπιακός έπιασε υψηλά ποσοστά ευστοχίας, πήρε σημαντική βοήθεια από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, ενώ «κλείδωσε» τους Λορένζο Μπράουν. Όμως, ο τραυματισμός του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και το 5ο φάουλ του Άλεκ Πίτερς μετά από τεχνική ποινή στην 3η περίοδο, άφησαν τους «ερυθρόλευκους» χωρίς αναπνοές για να μειώσει η Μακάμπι στο καλάθι (72-74) 1:11΄΄ πριν τη λήξη. Οι Ουόκαπ, Μπραζντέικις και Κέιναν έκαναν όμως ό,τι χρειάστηκε για να επιτευχθεί η 4η νίκη του Ολυμπιακού που ήταν επιθετικά ανώτερος από την αντίπαλό του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πίεσε στην άμυνα στο τέλος, όταν απειλήθηκε από τους παίκτες του Όντεντ Κάτας.

Οι Πίτερς (8ρ.) και Ουόκαπ (4ασ.) σημείωσαν από 13 πόντους, ενώ από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Φαλ και Κέινααν. Ο Σίκμα στην αγωνιστική επιστροφή του αγωνίστηκε 10:39 λεπτά σημειώνοντας 8 πόντους.

Χωρίς τον σκόρερ τους και πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Ουέιντ Μπάλντγουιν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές παρατάχθηκε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία υποχώρησε στο 4-3. Ο Ρόμαν Σόρκιν, με 16 πόντους πήγε να γυρίσει το ματς, για τους Ισραηλινούς, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Ταμίρ Μπλατ. Στους 5 πόντους κράτησε ο Ολυμπιακός τον Λορένζο Μπράουν και τον Μπόνζι Κόλσον.

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 36-51, 55-64, 74-79

Με τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός, ενώ ο Κάτας επέλεξε για την αρχική πεντάδα τους Μπράουν, Ντιμπαρτολομέο, Ουέμπ, Κόλσον και Νίμπο.

Με 7 πόντους του Τόμας Ουόκαπ και από 6 του Αϊζέια Κέινααν και του Άλεκ Πίτερς, ο Ολυμπιακός, σε ένα επιθετικό πρώτο δεκάλεπτο ήταν ο κυρίαρχος μετά το τζάμπολ. Μετά το 1-7 από Κέινααν, Παπανικολάου και Φαλ, οι Ισραηλινοί κάλυψαν τη διαφορά, για το 6-7 από τρίποντο του Τζέιμς Ουέπ και δίποντο του Ντιμπαρτολομέο, αλλά η ομάδα του Πειραιά με υπεροχή στα ριμπάουντ και λύσεις από τον πάγκο, επέβαλε στη συνέχεια τον ρυθμό της. Οι παίκτες του Κάτας ήταν άστοχοι στα σουτ δύο πόντων στην 1η περίοδο. Με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 13-20 υπέρ των «ερυθρόλευκων» χάρη σε τρίποντα των Κέινααν και Πίτερς, ο Μπαρτζώκας έριξε τον Λουκ Σίκμα στη θέση του Μουσταφά Φαλ, για να δώσει ανάσες στον Γάλλο διεθνή σέντερ, στην επιστροφή του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ μετά τον τραυματισμό του. Ο Σίκμα ήταν θετικός, σημείωσε 4 πόντους, για να διαμορφώσει το σκορ της 1ης περιόδου, 19-27 με μία εύστοχη βολή ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος.

Ανώτερος παρέμεινε ο Ολυμπιακός και στη 2η περίοδο, μετρώντας 15 ασίστ (από 3 οι Ουόκαι και Πίτερς) στο ημίχρονο έναντι 7 των Ισραηλινών. Με τον Άλεκ Πίτερς να φτάνει τους 11 πόντους στο ημίχρονο και τους Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και Λουκ Σίκμα να μετρούν από 8 πόντους, η ομάδα του Πειραιά διατηρούσε διαφορά ασφαλείας σε ολόκληρο το δεύτερο δεκάλεπτο. Στην άμυνα οι παίκτες του Μπαρτζώκα κράτησαν στους 2 πόντους τον Λορένζο Μπράουν και στον 1 τον Μπόνζι Κόλσον. Ο γιος του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Ταμίρ Μπλατ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Μακάμπι στο πρώτο 20άλεπτο, με 9 πόντους. Από μία αποχώρηση λόγω τραυματισμού μέτρησαν εν συνεχεία οι δύο ομάδες. Στο 15ο λεπτό, ο Ουίλιαμς Γκος, αισθάνθηκε τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού και ζήτησε να γίνει αλλαγή από τον Μπαρτζώκα όπερ και εγένετο. Ο Τζέιμς Ουέμπ συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο με τον Μιχάλη Λούντζη και αποσύρθηκε στον πάγκο, για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Πίτερς (35-46). Λούντζης και Λαρεντζάκης διαμόρφωσαν το σκορ του ημιχρόνου (36-51).

Η Μακάμπι μπήκε με περισσότερη ενέργεια στην 3η περίοδο, ο Ολυμπιακός κατέβασε ταχύτητα στην παραγωγικότητα, αλλά δεν απειλήθηκε. Πίτερς και Φαλ κράτησαν τους Πειραιώτες, με τον Μπόνζι Κόλσον να μειώνει σε 46-58. Όμως, ο Πίτερς χρεώθηκε με 3ο και 4ο φάουλ, ενώ ακολούθησε και τεχνική ποινή για να δώσει τη θέση του στον Μπραζντέτικις ο Αμερικανός 3:39’’ πριν τη λήξη της 3ης περιόδου (46-60). Ακολούθησε επιμέρους σκορ 9-2 υπέρ της ομάδας του Τελ Αβίβ, όταν ο Ρόμαν Σόρκιν κέρδιζε φάουλ και ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών (55-62). Ο ίδιος υπέπεσε σε φάουλ στον Κέινααν και ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού με 2/2 βολές διαμόρφωσε το σκορ της 3ης περιόδου (55-64).

Το -5 (63-68) από τον «καυτό» Ρόμαν Σόρκιν ήταν «καμπανάκι» για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά άρχισε να δείχνει σημάδια κόπωσης, αφού είχε χάσει τους Πίτερς (5 φάουλ) και Ουίλιαμς-Γκος (τραυματισμό), ενώ στο Βελιγράδι ταξίδεψε χωρίς τους Μιλουτίνοβ και ΜακΚίσικ. Λαρεντζάκης και Φαλ από τη γραμμή των βολών έκαναν το 66-72. Στο παρκέ έμεινε αρκετή ώρα και ο Μιχάλης Λούντζης. Το επιθετικό ριμπάουντ του Κώστα Παπανικολάου ήταν σωτήριο, με τον Ουόκαπ να διαμορφώνει το 66-74. Μπλατ και Νίμπο μείωσαν σε 69-74 για τη Μακάμπι, ενώ εκπρόθεσμο έκριναν το καλάθι του Κέινααν που ακολούθησε οι διαιτητές. Το τρίποντο του Ρόμαν Σόρκιν έφερε τη Μακάμπι στο -2 (72-74), 1:11΄΄ πριν τη λήξη και οι Πειραιώτες είχαν... λόγους πλέον ν’ ανησυχούν. Ο Ουόκαπ αστόχησε στην επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού, πήρε όμως ο ίδιος το επιθετικό ριμπάουντ και με δεύτερη προσπάθεια ευστόχησε, για το 72-76, στα 42΄΄. Ο Παπανικολάου σταμάτησε με φάουλ τον Σόρκιν στα 26΄΄ και αυτός μείωσε ξανά στο καλάθι (74-76). Ο Μπαρτζώκας έστειλε στο παρκέ τον Μπραζντέικις αντί του Φαλ, με τον Λιθουανό να κερδίζει φάουλ από τον Κλίβελαντ στα 13΄΄ ευστοχώντας μόνο στην 1η βολή (74-77). Πήρε, όμως το επιθετικό ριμπάουντ πριν καθίσει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Φαλ. Και στα 7΄΄, ο παίκτης που πήγε ν’ αλλάξει τα δεδομένα για τη Μακάμπι, Ρόμαν Σόρκιν, υπέπεσε σε φάουλ στον Κέινααν. Ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας του Πειραιά πέτυχε και τις δύο βολές (74-79). Μετά το τάιμ άουτ του Κάτας, ο Κόλσον ήταν άστοχος σε τρίποντο στα 4΄΄, ο Ταμίρ Μπλατ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε νικητής, με τελικό σκορ 74-79.

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Ράτσις (Λιθουανία), Πεεράντι (Εσθονία)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντετ Κάτας): Κλίβελαντ 5, Ουέμπ 10 (2), Μπράουν 5, Μέκο, Σόρκιν 16 (1), Ντιμπαρτολομέο 2, Ριμπέρο 10 (1), Κοέν 3 (1), Νίμπο 5, Μπλατ 13 (1), Κόλσον 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 13 (1), Ουίλιαμς-Γκος 8 (1), Κέινααν 10 (2), Λούντζης 3, Λαρεντζάκης 4, Φαλ 10, Παπανικολάου 7 (1), Μπραζντέικις 3, Πίτερς 13 (2), Σίκμα 8

Ειδήσεις σήμερα:

Αθήνα: Είχε κάνει το σπίτι του “αποθήκη” ναρκωτικών (εικόνες)

“Η γυναίκα με το τατουάζ λουλούδι”: Ταυτοποιήθηκε το πτώμα της μετά από 31 χρόνια (εικόνες)

Θάνατος 5χρονου από ροτβάιλερ: Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό ο ιδιοκτήτης των σκύλων