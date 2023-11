Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Ήττα και προβληματισμός… στο λιμάνι

Οι Πειραιώτες πλήρωσαν το καταστροφικό δεύτερο δεκάλεπτο και υπέστησαν τη δεύτερη εντός έδρας ήττα τους στη διοργάνωση.

Το καταστροφικό δεύτερο δεκάλεπτο, όταν βρέθηκε στο -18 (32-50 στο 19΄), έβαλε σε μειονεκτική θέση τον Ολυμπιακό, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα, πέτυχαν την ανατροπή, αλλά είδαν τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ στα 0.7΄΄ για τη λήξη να ευστοχεί από τα 6 μέτρα και να χαρίζει ένα πολύτιμο «διπλό» στην Μπασκόνια, το δεύτερο της στην εφετινή Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είδε τους Βάσκους να περνάνε με το τελικό 74-75 από το ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική, με το ρεκόρ των Πειραιωτών να υποχωρεί σε 3-4. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι υποχρέωσαν τους νταμπλούχους Ελλάδας στη δεύτερη εφετινή εντός έδρας ήττα τους, πανηγύρισαν την 3η επιτυχία τους.

Οι Αϊζάια Κάναν (23π.), Άλεκ Πίτερς (22π.) σημείωσαν παραπάνω από τους μισούς πόντους του Ολυμπιακού απόψε, αλλά έλειψαν οι βοήθειες, όπως αυτή του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος έμεινε στο απόλυτο μηδέν στα 16 λεπτά που έμεινε στο παρκέ... Εκτός από τις γνωστές απουσίες των Λουκ Σίκμα και Σακίλ ΜακΚίσικ, οι «ερυθρόλευκοι» ουσιαστικά δεν υπολόγιζαν απόψε και στον Νίκολα Μιλουτίνοβ, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό και έμεινε στο παρκέ για μόλις 3 λεπτά.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Τσίμα Μονέκε με 20 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά (2/2β., 6/7διπ., 2/2τρ.), ενώ διψήφιοι ήταν και οι Τάντας Σεντεκέρσκις (12π., 13ριμπ.), Μάρκους Χάουαρντ (11π.), Βάνια Μαρίνκοβιτς (10π.). Οσο για τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ; Μπορεί να τελείωσε τον αγώνα με 4 πόντους, αλλά σημείωσε το πολυτιμότερο δίποντο της αναμέτρησης...

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 35-50, 60-67, 74-75

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Ζαμόισκι, Κονσταντίνοβς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουίλιαμς-Γκος 3, Κάναν 23 (5), Λούντζης, Λαρεντζάκης 7 (1), Φαλ 10, Παπανικολάου 6 (2), Μπραζντέικις 2, Πίτερς 22 (4), Μιλουτίνοβ.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Χάουαρντ 11 (2), Ραϊέστε 2, Τσιόζα 5 (1), Σεντεκέρσκις 12 (1), Μαρίνκοβιτς 10 (2), Μίλερ-ΜακΙντάιρ 4, Κότσαρ 4, Κοστέλο 7 (1), Μονέκε 20 (2).

