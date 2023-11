Αθλητικά

Μπουργκ – Άρης: Λύγισαν στη Γαλλία οι “κιτρινόμαυροι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάλεψε ο Άρης αλλά δεν τα κατάφερε και γνώρισε την τέταρτη ήττα του, στον Β’ όμιλο, του Eurocup

-

Πάλεψε ο Άρης, «λύγισε», ωστόσο, απόψε, στη Γαλλία, απέναντι στην αποδοτικότερη Μπουργκ αν Μπρες. Εχασε, για την 7η αγωνιστική , στον Β’ όμιλο, του Eurocup, με 72-65, γεγονός με το οποίο υπέστη την τέταρτη ήττα του στη διοργάνωση.

Στοίχισαν στην ελληνική ομάδα τα 18 λάθη και η επιθετική, κατά διαστήματα, επιθετική αναποτελεσματικότητα. Πάλεψαν περισσότερο, για λογαριασμό της, στο παρκέ οι Βασίλης Τολιόπουλος (15 πόντοι), Κρις Μπάνκστον (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ , τα 5 εκ των οποίων ήταν επιθετικά), Ρόνι Χάρελ (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ζακαρί Ρισασέ (16 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 25-8, 37-34, 53-49, 72-65

ΜΠΟΥΡΓΚ (Φρεντερίκ Φοτού): Λιούις 7 (1), Μπράουν 10 (2), Σάλας 9, Κουρμπί 2, Ρισασέ 16 (2), Μόργκαν 12 (1), Ρόουλαντ, Μάικ 14 (1), Κόκιλα 2, Ζουλιέν.

ΑΡΗΣ ( Γιάννης Καστρίτης): Σανόγκο 6, Τολιόπουλος 15 (3), Καρ 5 (1), Κατσίβελης 2, Φίλλιος, Μποχωρίδης, Ντε Σόουζα 4, Χάρελ 14 (1), Μπάνκστον 15, Γκάλινατ 4.

Ειδήσεις σήμερα:

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί μέσα στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα

Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη