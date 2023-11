Κόσμος

Ιταλία – Λαμπεντούζα: Ένας πρόσφυγας κάθε λεπτό φτάνει στο νησί!

Κατά τη διάρκεια μιας νύχτας έφτασαν στο νησί 21 πλεούμενα που είχαν αποπλεύσει από την Ζουάρα και την Σαμπράτα της Λιβύης και το Σφαξ της Τυνησίας.

Πάνω από 1.200 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στην Λαμπεντούζα το εικοσιτετράωρο Τρίτης προς Τετάρτης. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης νύχτας, στο μικρό αυτό νησί νότια της Σικελίας αποβιβάστηκαν σχεδόν 400 άνθρωποι.

Συνολικά, οι "απελπισμένοι της θάλασσας" επέβαιναν σε 21 πλεούμενα, τα οποία είχαν αποπλεύσει από την Ζουάρα και την Σαμπράτα της Λιβύης και το Σφαξ της Τυνησίας.

Το κέντρο μεταναστών και προσφύγων της Λαμπεντούζα είναι και πάλι υπερπλήρες, με 1.430 ανθρώπους. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η μεταφορά τους, με πλοία τα οποία ναύλωσε το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, σε σειρά δομών που βρίσκονται στην Κάτω Ιταλία

