Απολογία Πισπιρίγκου: Ήμουν και θα είμαι η μαμά της Τζωρτζίνας

"Δεν θα πείραζα ποτέ ούτε τρίχα της Τζωρτζίνας" είπε μεταξύ άλλων με τρεμάμενη φωνή η κατηγορούμενη.

«Ήμουν είμαι και θα είμαι η μαμά της Τζωρτζίνας και αυτό το δικαίωμα δεν θα μου το στερήσει κανείς» είπε στην έναρξη της απολογίας της η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Όρθια στο βήμα, η κατηγορούμενη δήλωσε στο δικαστήριο πως «την κατηγορία την αρνούμαι στο σύνολο της» και υψώνοντας την φωνή συνέχισε: «Δεν θα πείραζα ποτέ ούτε τρίχα της Τζωρτζίνας. Αυτά που άκουσα όλο αυτό το διάστημα εδώ, δεν ήταν το παιδί μου. Δεν μιλούσαν για την κόρη μου».

Η Πισπιρίγκου με λυγμούς αναφέρθηκε στην γέννηση του πρώτου παιδιού της: «Η Τζωρτζίνα μου γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου 2013 με καισαρική. Όταν την πήρα εγώ στην αγκαλιά μου, ήμουν η τελευταία (από την οικογένεια) γιατί ήμουν σε νάρκωση. Την είδα…ήταν ένα πλασματάκι… την είχα στην αγκαλιά μου. Ζούσα το θαύμα. Αυτό το πλασματάκι με έκανε μαμά. Με αυτά τα ματάκια της, όταν με κοίταξε μου έδωσε το νόημα της ζωής. Της υποσχέθηκα πως θα είμαι για πάντα δίπλα της».

Η κατηγορούμενη, μιλώντας για την πρώτη της κόρη, την περιέγραψε ως ένα «τόσο μα τόσο χαρούμενο, κοινωνικό και ομιλητικό παιδί» αναφέροντας πως «είχε τις χάρες όλες αυτό το παιδί».

Κάποια στιγμή η 35χρονη είπε με λυγμούς πως της είναι πολύ δύσκολο να μιλά σε παρελθόντα χρόνο για την κόρη της. «Δεν μπορώ, μου φαίνεται πως μιλάω για άλλο παιδί. Μου φαίνεται περίεργο ότι λέω " ήταν" για την Τζωρτζίνα μου».

Αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας της Τζωρτζίνας, η κατηγορούμενη είπε πως το παιδί δεν είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Με την Τζωρτζίνα μου, από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι την στιγμή που δυστυχώς έφυγε από την ζωή, ήμασταν μαζί. Μεγαλώσαμε μαζί… ήταν το θαύμα για εμένα. Διαβάζαμε μαζί για το σχολείο…έκανε δραστηριότητες…χόρευε…».

Με φωνή που έσπαγε, η μητέρα περιέγραψε σκηνές από την σχολική ζωή της Τζωρτζίνας.

Σε άλλο σημείο, η κατηγορούμενη, κλαίγοντας, είπε: «Αυτή ήταν η Τζωρτζίνα μου. Και μέχρι τώρα δεν μου έχει εξηγήσει κανείς γιατί έμεινε τετραπληγικό αυτό το παιδί. Κανένας δεν μου εξηγεί πώς έπαθε ανακοπή η Τζωρτζίνα μου. Με δεδομένα, όχι με εικασίες».

Η κατηγορούμενη είπε πως είναι πολύ φορτισμένη. «Ξέρω ότι με λένε ψυχρή, όμως για πρώτη φορά μιλώ για το παιδί μου… κόβονται οι φράσεις στην μέση γιατί δυσκολεύομαι να εκφραστώ…» είπε.

Η κατηγορούμενη είπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να είχε επέμβει οποιοσδήποτε στο σώμα της Τζωρτζίνας και αυτή, λόγω του χαρακτήρα της, να μην το έλεγε. «Έλεγε τα πάντα».

Για την εισαγωγή της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο τον Απρίλιο του 2021, οπότε έπαθε την ανακοπή, η κατηγορούμενη είπε πως «πιστεύαμε πως ήταν ψυχολογικό, γιατί δυστυχώς ήταν μπροστά σε ένα βίαιο επεισόδιο που είχαμε με τον πατέρα της. Δυστυχώς το είδε».

Όπως είπε: «Η Τζωρτζίνα δυστυχώς βίωσε την απώλεια των δύο μικρότερων αδελφών της και δεν εκφράστηκε ποτέ… δεν έκλαψε ποτέ…με προτροπή ψυχολόγου την πήγαμε στο γραφείο τελετών. Όταν έφυγε η Μαλένα, της λέγαμε πως έγινε αγγελάκι. Ήταν πιο μικρή. Στην Ίριδα πήγε να την αγγίξει και επειδή ήταν κρύο το χεράκι της τραβήχτηκε πίσω… την ρώτησα αν θέλει να φύγουμε και μου είπε πως θα κάνει ό,τι έκανε με την Μαλένα».

Η Ρούλα Πισπιρίγκου είπε πως με τον θάνατο της Μαλένας ήταν η Τζωρτζίνα που την παρακίνησε να βγει από το βαρύ πένθος που βίωνε. «Με τον θάνατο της Ίριδας είχα τεράστιο θυμό. Έλεγα "γιατί; Γιατί;". Και θυμό έχω και απορίες έχω και τα παιδιά μου έχω χάσει και κατηγορούμενη είμαι…» είπε κλαίγοντας.

Η απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου θα συνεχιστεί στις 23 Νοεμβρίου.

