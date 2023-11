Πολιτική

Μητσοτάκης - Τζιτζικώστας: Συνάντηση για τα έργα στην Κεντρική Μακεδονία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον εκλεγμένο δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

-







Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον νυν και επανεκλεγέντα Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προτεραιότητες της Περιφέρειας και η πορεία των μεγάλων έργων που υλοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Τζιτζικώστα για την επανεκλογή του και επισήμανε ότι η κυβέρνηση πάντα συνεργάζεται στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών.

«Περάσαμε από τον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και τώρα στην παράδοση» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Αύριο, Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον εκλεγμένο δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.





Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Μήνυση κατά Νετανιάχου για γενοκτονία

Καλάβρυτα: Σεισμός έγινε αισθητός σε Αχαϊα και Κορινθία

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι