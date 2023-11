Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: Μητέρα χάρισε ζωή στο γιο της με δωρεά νεφρού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η 64χρονη μητέρα προχώρησε στη γενναία απόφαση που στάθηκε ικανή να σώσει τη ζωή του παιδιού της χωρίς επιδείνωση της δικής της υγείας.

-

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου έγινε στην Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα, η τρίτη κατά σειρά μεταμόσχευση σε νεφροπαθή, προερχόμενο από την περιοχή της Μαγνησίας. Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Μαγνησίας magnesianews.gr η Βολιώτισσα μητέρα 64 ετών, χάρισε ζωή στον 44 ετών γιο της, δωρίζοντας τον ένα της νεφρό. Σημειώνεται ότι το 2023 έγιναν και άλλες δύο μεταμοσχεύσεις από πτωματικούς δότες σε νεφροπαθείς της Μαγνησίας.

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Μαγνησίας με ανακοίνωσή του ευχαριστεί θερμά το διοικητή του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” κ. Τάσο Γρηγορόπουλο, το διευθυντή-συντονιστή Α’ Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων κ. Βασίλη Βουγά και όλο το επιτελείο τους.

Ο σύλλογος σημειώνει: «Ευχαριστούμε επίσης, το διευθυντή νοσηλευτικής υπηρεσίας κ. Δημήτρη Πιστόλα, για την άμεση προτεραιότητα που έδωσαν και έτσι έγινε η μεταμόσχευση από τον ζώντα δότη, τον εξαίρετο δρα Γιάννη Λουκόπουλο, χειρουργό μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Guy’s Hospital στο Λονδίνο, που παρευρέθηκε σε όλη την διαδικασία της αφαίρεσης του μοσχεύματος από τη δότρια και της τοποθέτησής του στον λήπτη, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερε, με την πείρα του τόσα χρόνια στις μεταμοσχεύσεις, δουλεύοντας στον τομέα των ρομποτικών νεφρεκτομών, και έτσι με όλο το team του κ. Βουγά έφεραν εις πέρας, τη διαδικασία και ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στους έμπειρους αναισθησιολόγους του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”, καθώς επίσης και στο νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” για την αφοσίωσή τους στους ασθενείς μας».

Από την πλευρά της η οικογένεια δότριας και λήπτη, ευχαριστεί θερμά, επίσης, το team της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, την προϊσταμένη και το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής του 10ου ορόφου, όπου νοσηλεύτηκε η δότρια, για την άψογη εξυπηρέτηση της νοσηλείας της.

Ο Σύλλογος όπως και η οικογένεια, κάνουν έκκληση σε όλους να παίρνουν την γενναία απόφαση και να χαρίζουν την ζωή στους δικούς τους ανθρώπους, που περιμένουν στη λίστα αναμονής το Δώρο Θεού για 10 και 12 χρόνια.

Πηγή: Magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τα ταξί “τραβούν χειρόφρενο”

Αϊτή: Εκκενώθηκε νοσοκομείο λόγω σύγκρουσης συμμοριών

Ηράκλειο: Ασθενής χειρουργήθηκε με τοπική αναισθησία αντί ολικής λόγω έλλειψης γιατρού