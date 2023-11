Κοινωνία

Περιστέρι: Εμπρηστικός μηχανισμός σε μαγαζί διαιτητή της Super League

Αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/11), σε κατάστημα στο Περιστέρι, το οποίο ανήκει σε ενεργό διαιτητή Α’ Εθνικής της Super League.

Οι δράστες, αφού έσπασαν με άγνωστο αντικείμενο την πόρτα του καταστήματος, τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη.

Στο σημείο μετέβη σταθμός ΥΕΕΜ, και η Πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς, από την οποία προκλήθηκαν μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε ένα διαρρηγμένο φιαλίδιο βουτανίου και υπολείμματα μαύρης κροτίδας.

Ο διαιτητής ανέφερε στις Αρχές πως δεν έχει δεχθεί απειλές, αλλά ούτε έχει δει κάποια σχετιζόμενη ανάρτηση.

