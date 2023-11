Κοινωνία

Φονική καταδίωξη στη Βοιωτία: ελεύθερος ο αστυνομικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην απολογία του ο αστυνομικός για τον θανάσιμο πυροβολισμό μετά από καταδίωξη στη Βοιωτία.

-

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέρθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου το βράδυ του Σαββάτου μετά από καταδίωξη.

Ο 41χρονος αρχιφύλακας πέρασε την πόρτα του ανακριτή στις 11:45 το πρωί, με σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο αστυνομικός

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 17χρονο Χρήστο στο Λεοντάρι Βοιωτίας, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στον ανακριτή ότι δεν κατάλαβε την ηλικία του οδηγού που βρισκόταν στο τιμόνι του ύποπτου οχήματος, ενώ έκρινε ότι το μαχαίρι που υπήρχε στην αριστερή πόρτα του αυτοκινήτου ήταν απειλή.

«Αφού άνοιξα την πόρτα του οδηγού, είδα έναν άνδρα χωρίς να μπορέσω να διακρίνω την ηλικία του αλλά ο οποίος είχε στοιχεία επικινδυνότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός το οποίο προέκυψε αργότερα κατά τη έρευνα στο αυτοκίνητο.

Στην ανοιχτή θήκη της πόρτας του οδηγού βρέθηκε ένα επικίνδυνο όπλο με μεγάλη λάμα, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, ενώ στην ανοιχτή θήκη της πόρτας του συνοδηγού υπήρχε ένα μεγάλο κατσαβίδι το οποίο είναι εντελώς άσχετο από την ηλικία και τις καθημερινές ενασχολήσεις του θύματος».

Σημειώνεται πως ο αστυνομικός έχει τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα, ενώ αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παράνομη εκτέλεση πυροβολισμού εξουδετέρωσης.

Τα μέτρα της Αστυνομίας ήταν αυξημένα, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο βρίσκονταν συγγενείς και φίλοι του 17χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μέθυσε και πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον ομοεθνή του

Ηράκλειο: Ασθενής χειρουργήθηκε με τοπική αναισθησία αντί ολικής λόγω έλλειψης γιατρού

Χαλκιδική: Ανήλικη έκαψε το σπίτι φίλης της... για τα μάτια ενός άντρα